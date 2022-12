Italia, Gb e Giappone lanciano il progetto per un nuovo supercaccia

Notizie Geopolitiche –

Gran Bretagna, Italia e Giappone hanno fatto decollare oggi un progetto congiunto per lo sviluppo di un nuovo jet da combattimento con tecnologia Stealth, cioè invisibile ai radar. Il velivolo, annunciato come innovativo, entrerà in servizio nel 2035 e sarà il frutto di un lavoro che accomunerà i progetti Tempest, anglo-italiano, e l’F-X nipponico. Il nuovo supercaccia, che assumerà il nome di Global Combat Air Programme, sarà un insieme di supertecnologia e intelligenza artificiale, in grado di volare pilotato anche da remoto. Potrà essere equipaggiato con missili ipersonici.

A lavorarci saranno l’italiana Leonardo, la britannica British Aerospace Systems e la giapponese Mitsubishi, e sarà una risposta non solo alle minacce esterne, ma anche all’iniziativa di un supercaccia messa in piedi da Germania, Francia e Spagna.

La premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta con i colleghi Fumio Kishida e Rishi Sunak spiegando che “siamo impegnati a sostegno dell’ordine internazionale libero, aperto e basato sulle regole, cosa più importante che mai in un momento in cui questi principi sono contestati e le minacce e l’aggressione sono in aumento. Allorché la difesa della nostra democrazia, dell’economia e della sicurezza, e la protezione della stabilità regionale, sono sempre più importanti, abbiamo bisogno di forti partnership di difesa e di sicurezza, sostenute e rafforzate da una capacità credibile di deterrenza”.