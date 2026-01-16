Kazakistan. Appello a Usa e Ue per proteggere le petroliere sotto attacco dirette ai terminal russi

di Giuseppe Gagliano –

Il Kazakistan ha lanciato un appello a Stati Uniti ed europei: aiutateci a mettere in sicurezza il trasporto del nostro petrolio. Dietro la formula diplomatica c’è un allarme concreto. Nel Mar Nero, velivoli senza pilota hanno colpito petroliere dirette verso il terminale del Consorzio dell’Oleodotto del Caspio, sulla costa russa. Non è un incidente isolato: già a fine novembre erano state attaccate anche attrezzature legate alle esportazioni, con un calo dei flussi. Tradotto: la prima economia energetica dell’Asia centrale si accorge che il suo rubinetto dipende da un corridoio marittimo diventato bersaglio.

Il Consorzio dell’Oleodotto del Caspio è la vena principale: da lì passa circa l’80 per cento delle esportazioni kazake. Tra gli azionisti ci sono la compagnia statale KazMunayGas, la russa Lukoil e due giganti statunitensi, Chevron ed ExxonMobil. Quindi la richiesta di Astana non è solo un gesto verso “partner” generici: è un richiamo diretto a chi, da quella infrastruttura, trae profitti e influenza. Quando un’arteria così strategica viene minacciata, la sicurezza non è più un tema tecnico: è politica industriale, finanza e, in ultima istanza, capacità di proiezione.

La prima reazione del mercato, in questi casi, non è morale: è aritmetica. I costi delle assicurazioni di guerra per le navi dirette nel Mar Nero sono saliti rapidamente. È un passaggio chiave, perché l’assicurazione è il pedale dell’economia marittima: quando il premio aumenta, alcuni armatori rallentano, altri cambiano rotte, altri ancora chiedono noli più alti. E ogni aumento si scarica a catena su raffinazione, prezzi finali e convenienza delle esportazioni.

Astana teme un doppio danno. Il primo è quantitativo: se il traffico si riduce o si inceppa, il gettito nazionale si assottiglia. Il secondo è reputazionale: se il Mar Nero viene percepito come un teatro ad alto rischio, i compratori cercano alternative, o pretendono sconti. In un contesto dove il petrolio resta moneta geopolitica, lo sconto non è solo economico: è perdita di peso negoziale.

Gli attacchi a petroliere mostrano una realtà brutale: il mare offre bersagli grandi, lenti e prevedibili. Una nave commerciale non è un’unità da combattimento, e la protezione attiva è limitata. Il punto non è solo “chi ha colpito”, ma la facilità con cui si può colpire senza rivendicare. L’ambiguità è parte dell’arma: crea incertezza, moltiplica il rischio, alza i costi, logora la fiducia.

La dichiarazione russa sull’attacco alla petroliera Matilda, attribuito a velivoli ucraini, aggiunge un elemento: la minaccia si sta normalizzando anche a distanze considerevoli dalla costa. Anche senza danni gravi, l’effetto è psicologico e operativo: equipaggi che evitano il ponte, procedure di sicurezza rafforzate, tempi di navigazione più prudenti. È guerra a bassa intensità applicata alla logistica.

Difendere un traffico commerciale in un mare semi-chiuso è complicato. Si può aumentare la sorveglianza, coordinare scorte, creare corridoi protetti, rafforzare le difese dei porti e dei terminali. Ma ogni misura ha un costo e un’implicazione politica: chi comanda? chi paga? e soprattutto, contro chi si sta realmente operando?

Qui si apre la parte più delicata: Astana chiede aiuto a Stati Uniti ed Europa mentre il terminale di riferimento è sulla costa russa. È un cortocircuito tipico dei conflitti contemporanei: infrastrutture integrate, capitali incrociati, sanzioni e guerra che convivono nello stesso spazio. Gli stessi paesi occidentali che sostengono l’Ucraina sono, tramite le loro compagnie, parte di un sistema che esporta petrolio kazako attraverso un’uscita controllata dalla Russia.

Per il Kazakistan la priorità è evitare di essere risucchiato nella polarizzazione. Astana vuole restare “fornitore affidabile” e, nello stesso tempo, non perdere l’accesso al Mar Nero. Da qui l’appello a “misure congiunte”: un modo per internazionalizzare la sicurezza senza apparire schierati.

Per l’Europa la questione è doppia: il Mar Nero è già vitale per i cereali e lo sarà sempre di più per l’energia. Se l’insicurezza cresce, cresce anche la vulnerabilità europea, e non solo sul piano dei prezzi. Per Washington, invece, il nodo è proteggere interessi industriali e credibilità strategica, senza finire in una spirale che implichi impegni operativi diretti in un’area dove lo scontro con Mosca è già frontale.

Il punto più chiaro è questo: i terminali russi sul Mar Nero gestiscono una quota non trascurabile del greggio mondiale. E il Consorzio dell’Oleodotto del Caspio, da solo, muove un segmento decisivo per il Kazakistan. Colpire petroliere dirette a quel terminale significa intervenire su un colletto di bottiglia. Non serve affondare navi, basta rendere la rotta più cara, più lenta, più incerta. È una forma di pressione economica che non ha bisogno di proclamazioni.

In controluce si intravede una conseguenza: più il Mar Nero diventa rischioso, più cresce la tentazione di alternative terrestri o di nuove uscite energetiche. Ma costruire alternative richiede anni, investimenti, accordi politici e stabilità regionale. Nel frattempo, il Kazakistan resta esposto. Ed è per questo che chiede a Occidente e Stati Uniti non dichiarazioni, ma sicurezza: perché senza sicurezza il petrolio non è potere, è solo un liquido intrappolato nel sottosuolo.

Primo scenario: aumento delle misure di protezione e coordinamento tra governi e compagnie, con corridoi di navigazione più controllati e costi stabilizzati, almeno parzialmente. Secondo: escalation a bassa intensità, con attacchi intermittenti che mantengono alto il premio assicurativo e trasformano il rischio in una tassa permanente sul commercio. Terzo: politicizzazione totale del traffico, con pressioni incrociate e un Mar Nero sempre meno “spazio economico” e sempre più “spazio operativo”.

Una certezza, però, c’è già: quando il mare diventa campo di battaglia, l’energia smette di essere una merce e torna a essere ciò che è sempre stata nelle crisi: uno strumento di forza, misurato in barili ma deciso in termini di potere.