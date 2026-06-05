Kazakistan. La centrale nucleare rilancia l’influenza russa in Asia centrale

di Giuseppe Gagliano –

L’accordo tra Russia e Kazakistan per la costruzione della prima centrale nucleare kazaka sulle rive del lago Balkhash rappresenta molto più di un progetto energetico. Con un valore stimato di 16,4 miliardi di dollari, l’intesa affida a Rosatom la realizzazione dell’impianto e prevede un significativo sostegno finanziario da parte di Mosca, rafforzando i legami tra i due Paesi in un settore altamente strategico.

Per il Kazakistan, il progetto risponde all’esigenza di diversificare il sistema energetico nazionale, sostenere la crescita industriale e ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali. Una centrale nucleare può garantire produzione stabile di elettricità, favorire lo sviluppo tecnologico e creare nuove competenze industriali in un Paese che possiede già una posizione rilevante nella produzione mondiale di uranio.

Tuttavia, il finanziamento dell’opera rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’accordo. Gran parte dell’investimento dovrebbe essere coperta attraverso un credito statale russo, trasformando il progetto in una relazione che non riguarda soltanto l’energia, ma anche il debito e l’influenza politica. Una centrale nucleare richiede infatti decenni di cooperazione in materia di combustibile, manutenzione, formazione del personale e assistenza tecnica.

Rosatom svolge da tempo un ruolo centrale nella strategia internazionale della Russia. Oltre a esportare tecnologia nucleare, l’azienda offre pacchetti completi che comprendono costruzione, finanziamento e gestione operativa, creando rapporti di lungo periodo con i Paesi partner. In questo modo il nucleare civile diventa anche uno strumento di proiezione geopolitica.

Per Mosca, il progetto kazako assume un valore particolare. Nonostante le difficoltà economiche derivanti dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni occidentali, il Cremlino continua a utilizzare il settore nucleare come una delle principali leve della propria influenza internazionale. Sostenere finanziariamente un’opera di queste dimensioni significa investire nella permanenza della propria presenza strategica in Asia centrale.

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev continua a perseguire una politica di equilibrio tra le grandi potenze. Il Kazakistan mantiene relazioni strette con la Russia, ma allo stesso tempo sviluppa rapporti economici con la Cina, l’Europa, la Turchia e gli Stati Uniti. In questo contesto, la centrale nucleare rappresenta anche un segnale di attenzione verso Mosca, senza rinunciare alla ricerca di una maggiore autonomia internazionale.

Dal punto di vista economico, l’impianto potrebbe favorire la modernizzazione del Paese e sostenere nuovi settori industriali e scientifici. Tuttavia, i grandi progetti nucleari comportano costi elevati, tempi lunghi e una forte dipendenza dal fornitore tecnologico scelto. Una volta adottata una determinata tecnologia, cambiarla diventa estremamente difficile e costoso.

Anche la Cina osserva con attenzione l’evoluzione del progetto. Pechino considera il Kazakistan un nodo fondamentale delle rotte eurasiatiche e un partner strategico per l’approvvigionamento energetico e lo sviluppo infrastrutturale. Un rafforzamento della presenza russa nel settore nucleare kazako potrebbe influenzare gli equilibri regionali, pur senza compromettere la cooperazione tra Mosca e Pechino.

Per l’Occidente, il progetto evidenzia ancora una volta la capacità della Russia di offrire pacchetti integrati di tecnologia e finanziamento in aree considerate strategiche. Mentre Europa e Stati Uniti faticano spesso a proporre alternative competitive per le grandi infrastrutture, Mosca continua a utilizzare il nucleare come strumento di influenza economica e politica.

La centrale del lago Balkhash diventa così un test non solo per il futuro energetico del Kazakistan, ma anche per il ruolo della Russia nell’Asia centrale del prossimo decennio. Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla sostenibilità finanziaria del progetto e dalla capacità di Astana di beneficiare della cooperazione con Mosca senza compromettere la propria autonomia strategica.