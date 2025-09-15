Kazakistan. Tokayev vuole eliminare il Senato e puntare sul digitale

di Giuseppe Gagliano –

La proposta del presidente Kassym-Jomart Tokayev di eliminare il Senato e trasformare il Parlamento kazako in un organo monocamerale segna un passaggio cruciale per la transizione istituzionale del Paese. Presentata nel discorso annuale alla Nazione, l’iniziativa va letta come l’ennesimo tassello di un percorso di riforme che dal 2022 ha progressivamente modificato l’architettura del potere ad Astana.

La scelta di Tokayev appare meno democratica di quanto sembri. Ufficialmente l’obiettivo è rendere più snello e meno costoso il processo legislativo, ma diversi analisti sottolineano che il vero nodo è la gestione del futuro passaggio di potere. Con l’abolizione del Senato, la carica di presidente del Parlamento unico salirebbe nella linea di successione presidenziale, riducendo la pluralità delle figure di garanzia. Un assetto che, in un Paese con un partito dominante come l’Amanat, rischia di concentrare ulteriore potere nella cerchia presidenziale e nei vertici politici già consolidati.

L’uso esclusivo delle liste di partito per eleggere i deputati solleva timori di marginalizzazione dei candidati indipendenti. In un sistema dove Amanat ha già ottenuto la maggioranza assoluta, questa scelta potrebbe ridurre lo spazio di pluralismo e consolidare un modello semi-presidenziale più controllato che partecipativo.

Sul piano economico Tokayev punta chiaramente a trasformare il modello di sviluppo kazako. L’annuncio di un Ministero dell’Intelligenza Artificiale e dello Sviluppo Digitale e la creazione di un Fondo Statale di Asset Digitali indicano l’ambizione di fare del Kazakistan un hub tecnologico regionale. La decisione di investire nella città di Alatau, concepita come “prima città digitale dell’Asia Centrale”, rientra in questa strategia: un polo che integra blockchain, pagamenti in criptovalute e soluzioni di smart city.

L’agenda include la diversificazione industriale per ridurre la dipendenza dalle materie prime, l’adozione di una nuova legge bancaria per aprire il mercato a nuovi attori e il rafforzamento delle infrastrutture logistiche. Astana vuole sfruttare la propria posizione geostrategica tra Russia, Cina e Asia meridionale per diventare snodo centrale dei corridoi Nord-Sud, Est-Ovest e Trans-Caspico, in un momento in cui le vie terrestri alternative a quelle russe sono sempre più strategiche per il commercio eurasiatico.

Tokayev ha confermato l’intenzione di accelerare la costruzione di due nuove centrali nucleari, un progetto strategico per garantire la sicurezza energetica a lungo termine. La mossa ha implicazioni regionali: Mosca e Pechino sono partner tecnologici privilegiati in questo settore, e l’espansione del nucleare rafforza i legami con entrambe le potenze, proiettando il Kazakistan come attore chiave nella sicurezza energetica dell’Asia Centrale.

La trasformazione istituzionale, per quanto possa ridurre lo spazio politico per l’opposizione, mira a presentare il Kazakistan come un Paese stabile e prevedibile agli occhi di investitori esteri e organismi internazionali. La rinomina del Comitato per il Recupero dei Beni Illegali in Comitato per la Protezione dei Diritti degli Investitori è un segnale preciso: l’élite kazaka vuole attirare capitali esteri, garantendo protezione legale e rientro dei fondi nell’economia reale.

La sfida per Tokayev sarà bilanciare l’efficienza decisionale con la legittimazione popolare. L’annunciato referendum del 2027 potrebbe fungere da plebiscito sul suo modello di governo, ma il rischio è che si riduca a una formalità in un sistema a partito dominante. La soppressione di un contrappeso istituzionale come il Senato potrebbe rendere più rapida l’attuazione delle riforme ma al prezzo di un controllo politico più centralizzato.

In un’Asia Centrale attraversata da tensioni, tra Afghanistan instabile, rivalità russo-cinesi e pressioni occidentali sulle catene di approvvigionamento, il Kazakistan gioca una partita delicata. Tokayev punta a trasformare il Paese in una piattaforma di transito, un polo digitale e un produttore energetico di nuova generazione. Ma per riuscirci dovrà evitare che la stretta politica alimenti tensioni interne e proteste come quelle del 2022, che avevano mostrato quanto la società kazaka sia sensibile a questioni di rappresentanza e redistribuzione.