Kenya. Il governo punta ad aumentare l’esportazione di carne

di Giuseppe De Santis –

L’economia del Kenya è ancora fortemente basata sull’agricoltura e, all’interno di questo settore, l’allevamento e la macellazione di bestiame destinato alla produzione di carne rivestono un ruolo di primaria importanza. Gran parte della produzione viene esportata. I principali acquirenti sono Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar e Kuwait, Paesi che negli ultimi anni hanno aumentato i propri volumi d’acquisto, portando significativi benefici all’economia keniota. Oltre a sostenere il settore in termini di fatturato e occupazione, l’export ha contribuito a incrementare l’ingresso di valuta pregiata nel Paese.

Tuttavia, per quanto rilevante sia il mercato mediorientale, per il Kenya non è sufficiente. Il governo punta infatti a rispondere all’aumento della domanda globale di carne aprendosi a nuovi mercati come Cina, Indonesia e Malesia. I potenziali vantaggi economici sono enormi, ma anche le sfide da affrontare sono numerose.

Dei più di mille mattatoi presenti nel Paese, solo sette soddisfano gli standard richiesti per garantire i livelli di qualità attesi nei mercati internazionali. A ciò si aggiunge la difficoltà per molti allevatori, costretti a far fronte a una crescente siccità e alla necessità di reperire foraggi di migliore qualità per il bestiame.

Qualcosa si sta già muovendo grazie alla creazione di cooperative di allevatori e all’introduzione di norme volte a migliorare la qualità del bestiame e delle carni prodotte, ma molto resta ancora da fare.