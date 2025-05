Kurdistan Siriano. Il capo delle Sdf Abdi tenta il dialogo con Erdogan

di Enrico Oliari –

Intervenendo su Shams Tv, il comandante delle Fds, il curdo Mazloum Abdi (conosciuto con il soprannome di Mazloum Kobane, a indicare la città di nascita) ha riferito che sono in corso “canali diretti” con la Turchia, anche attraverso mediatori. Ribadendo che “non siamo in guerra con la Turchia”, Abdi si è anche detto disponibile a incontrare il presidente turco Recep Tayyp Erdogan al fine di “sviluppare i legami” tra le due sponde di confine.

Nel conflitto siriano le Sdf, sigla che raccoglie numerose milizie soprattutto curde, ma anche cristiane, sciite e di altri gruppi minori, sono state sostenute dagli Usa nella lotta contro l’Isis, alla quale hanno dato un contributo determinante. La Turchia ha aiutato fino al 2015, cioè fino all’attentato di Suruk, l’Isis comprando il petrolio, permettendo il transito di decine di migliaia di foreign fighters e di armi, e assistendo i feriti nei propri ospedali. Contestualmente ha sostenuto, anche militarmente, le milizie turcomanne della Siria fino ad invaderla per creare una zona cuscinetto lungo il confine.

Nonostante in Turchia il Pkk abbia deposto le armi per tentare la via politica, il dialogo con il presidente turco potrebbe risultare tuttavia difficile, dal momento che lo stesso Abdi era a capo della branca siriana del Pkk prima di guidare le Sdf.

In marzo Abdi si è congratulato con Mohamed al-Sharaa per la conquista della presidenza e l’estromissione di Bashar al-Assad.

Shors Surme, giornalista e analista di Medio Oriente, ha osservato che “sarebbe un bene se la questione con la Turchia venisse risolta. Purtroppo la storia recente insegna che in tema di curdi Erdogan non è affatto affidabile. Va inoltre detto che la situazione in Siria è tutt’altro che sotto controllo, tanto che ieri vi è stato un pesante attacco dell’Isis alle forze governative, ovvero a quelle di al-Sharaa”. L’attacco è avvenuto nella regione di Suwayda, a poche decine di chilometri dalla base Usa di Tanf: obiettivo dei miliziani dell’Isis sono state forze di ex combattenti addestrati dagli Usa e ora integrati nell’esercito regolare.