La Camera di Commercio Italiana in Giappone a supporto delle Regioni italiane a Expo Osaka 2025

Osaka, 4 agosto 2025 – Il Padiglione Italia si sta confermando uno dei più visitati di Expo Osaka 2025, l’Esposizione Universale dal tema tema “Designing Future Society for Our Lives” che si svolge a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 .

Grandi protagoniste di questo successo sono anche le Regioni italiane, ciascuna con una settimana a disposizione all’interno del Padiglione Italia, che stanno partecipando attivamente tramite programmi ricchi di eventi promozionali, performance culturali, seminari tecnici e incontri BtoB mirati per presentare in Giappone le proprie eccellenze territoriali.

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ), partner ufficiale del Padiglione Italia, ha messo a disposizione delle amministrazioni regionali una gamma completa di servizi specializzati, per supportare la loro presenza a Osaka e contribuire concretamente al successo delle missioni, agendo come ponte strategico tra l’Italia e il mercato giapponese.

I servizi offerti includono interpretariato professionale, gestione delle operazioni logistiche, identificazione e invito di controparti commerciali giapponesi quali importatori e aziende interessate ai prodotti italiani. Sul fronte della comunicazione, ICCJ coordina l’invito di giornalisti specializzati, si occupa del coverage degli eventi e del rilascio di comunicati stampa, e gestisce il coinvolgimento di influencer locali per amplificare la presenza sui canali social media e massimizzare la visibilità delle iniziative regionali.

Finora hanno usufruito di questi servizi le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Molise e Toscana, ottenendo riscontri estremamente positivi sia dal pubblico che dagli operatori del settore. Tra le iniziative più significative, la mostra “Genio Toscano” ha coinvolto 13 realtà d’eccellenza toscane presentando prodotti iconici come le scarpe Ferragamo e la Vespa Piaggio, mentre le Marche hanno brillantemente esposto l’eccellenza del proprio artigianato con la mostra “ARS: traditions and innovations”.

L’interesse del pubblico giapponese verso le iniziative regionali è stato eccezionale: i contenuti relativi alle regioni hanno portato al superamento di 1 milione di visualizzazioni in un mese sui profili social della Camera di Commercio Italiana in Giappone. Forte anche la diffusione da parte dei media giapponesi, con l’invito da parte di ICCJ di 45 giornalisti in occasione della conferenza stampa di Regione Marche. Presenti anche le televisioni, con CBC Television per Regione Marche e Yomiuri Television per Regione Sardegna. Per la Toscana, è stato inoltre realizzato un programma radiofonico dedicato su FM Cocolo, che ha raccontato le meraviglie della regione al pubblico giapponese.

“Il grande successo del Padiglione Italia e delle rispettive regioni a Expo Osaka ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone. “Il mercato giapponese, pur offrendo enormi opportunità, presenta complessità che richiedono competenze specifiche e una rete consolidata di contatti. Siamo felici di fornire la nostra expertise e gli strumenti necessari per facilitare l’ingresso delle realtà italiane in questo contesto”.