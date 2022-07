La Turchia di Erdogan

di Shorsh Surme –

I curdi.

I curdi, un gruppo etnico prevalentemente musulmano diffuso non solo in Turchia, ma anche in Iran, Iraq e Siria, sono la “preoccupazione dominante di Ankara per la sicurezza”, afferma Henri J. Barkey del CFR. I curdi, che costituiscono un quinto della popolazione turca, hanno da tempo suscitato timori ad Ankara per le loro richieste di maggiore autonomia o, in alcuni casi, di indipendenza. Dagli anni ’80 la Turchia è in guerra contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), un gruppo militante che mira a creare uno Stato curdo, un conflitto che ha ucciso decine di migliaia di persone. Tuttavia centinaia di migliaia di curdi iracheni sono fuggiti in Turchia durante la Prima guerra del Golfo e Ankara ha mantenuto relazioni amichevoli con il governo regionale semiautonomo del Kurdistan in Iraq, pur opponendosi alla sua richiesta di indipendenza.

Il governo di Recep Tayyp Erdogan ha inizialmente sostenuto maggiori diritti sociali e politici per i curdi, ma si è scontrato poi con le reazioni interne avverse, in particolare da parte degli ultranazionalisti nel contesto della coalizione dell’AKP. I colloqui di pace con il PKK, iniziati nel 2012, sono falliti ed Erdogan sta cercando di chiudere il principale partito di opposizione curdo, l’Hdp, in vista delle elezioni del 2023. Alcuni osservatori temono che queste tendenze convincano un numero maggiore di curdi ad abbandonare le soluzioni politiche e a ricorrere alla violenza.

I timori del nazionalismo curdo hanno anche influenzato l’interventismo di Erdogan nella guerra civile siriana. Dal 2016 l’esercito turco ha occupato parti della Siria settentrionale per allontanare le forze curde dal confine comune dei due Paesi, per impedire loro di consolidare il territorio e perseguire il PKK.

Mediterraneo.

Nel quadro del Mediterraneo. Le relazioni con la Grecia e Cipro sono questioni di vecchia data. La Grecia ha combattuto contro l’Impero Ottomano per la sua indipendenza e Atene e Ankara hanno sfiorato la guerra in più occasioni negli ultimi decenni. Nel 1974 la Turchia ha invaso e occupato metà dell’isola di Cipro, divisa tra popolazione greca e turca, temendo che la Grecia fosse pronta ad annettere l’isola; una forza di pace delle Nazioni Unite è ancora di stanza lì. Le crescenti rivendicazioni territoriali della Turchia nelle acque del Mediterraneo orientale, dove cerca di sfruttare il petrolio e il gas per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di energia, hanno irritato l’UE e i membri della NATO, come la Francia. La ricerca di risorse energetiche ha portato Ankara a intervenire nella guerra civile libica, dopo che il governo libico riconosciuto a livello internazionale aveva appoggiato le sue rivendicazioni.

Quartetto.

I legami della Turchia con il Bahrein, l’Egitto, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), un gruppo informale noto come il Quartetto, si sono incrinati dopo che Ankara ha sostenuto i Fratelli Musulmani in Egitto durante le rivolte arabe del 2011. Le relazioni si sono ulteriormente deteriorate dopo che gli agenti sauditi hanno assassinato il giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul nel 2018 e Ankara ha approfondito i legami commerciali ed energetici con Teheran, rivale di Riyad. Ma con l’economia turca in sofferenza, Erdogan ha invertito la politica cercando di migliorare le relazioni con questi Paesi. Il nuovo riavvicinamento mira a liberare la Turchia dall’isolamento e ad attrarre gli investitori emiratini e sauditi, di cui ha bisogno.

Israele.

La Turchia è stata la prima nazione a maggioranza musulmana a riconoscere Israele e i due Paesi hanno collaborato strettamente in materia di intelligence tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Negli ultimi tempi però Erdogan ha messo a dura prova le relazioni posizionandosi come paladino del nazionalismo palestinese, anche ospitando membri di Hamas, e sostenendo pubblicamente opinioni antisemite.

Armenia.

Durante la Prima guerra mondiale, l’Impero Ottomano uccise più di 1,5 milioni di armeni, una minoranza prevalentemente cristiana che molti consideravano una minaccia per lo Stato, e ne espulse molti altri. La Turchia nega categoricamente che questa politica abbia costituito un genocidio e da tempo esercita pressioni sugli Stati Uniti e su altri Paesi affinché non utilizzino questa denominazione. Queste tensioni persistono: La Turchia ha sostenuto l’alleato Azerbaigian nel conflitto con l’Armenia per la contesa regione del Nagorno-Karabakh.

L’Ue.

La Turchia ha formalizzato il suo allineamento con l’occidente durante la Guerra Fredda aderendo alle istituzioni europee, come il Consiglio d’Europa, un’organizzazione per i diritti umani, e la Comunità economica europea (CEE), il precursore dell’UE. L’adesione alla CEE ha portato alla creazione di un’unione doganale Turchia-Europa, che ha permesso la libera circolazione delle merci. Milioni di turchi sono inoltre emigrati in Europa, in particolare in Germania, come lavoratori ospiti.

La speranza di entrare a far parte dell’UE, il principale partner della Turchia in termini di commercio e investimenti, è stata uno dei principali motori della politica e ha stimolato le prime riforme dell’AKP. I negoziati formali sono iniziati nel 2005, ma si sono arenati per una serie di motivi, tra cui l’opposizione di molti membri dell’UE, il regresso democratico della Turchia e la crescente repressione della stampa, dei dissidenti e delle minoranze etniche.