La valigia è sempre pronta

di Gianvito Pipitone –

C’è un dato, nel più recente rapporto Svimez, che dovrebbe farci prima riflettere e subito dopo saltare dalla sedia: dal 2002 al 2024 quasi 350.000 laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno, e la perdita netta – al netto dei rientri – è di 270.000 unità. La Sicilia, insieme alla Campania, è tra i principali contributori di questa fuga. Certo, non è un fenomeno nuovo: succede regolarmente dal dopoguerra, con il picco di disperazione toccato tra il 1958 e il 1973, quando milioni di meridionali – per lo più con bassa scolarizzazione – emigrarono verso Germania, Svizzera, Belgio, Francia e naturalmente verso i grandi poli industriali del Nord Italia. Poi, dopo il 1975 – durante la prima importante crisi post boom – l’emigrazione non scompare, ma cambia pelle: diventa meno di massa, più individuale e più qualificata. Dagli anni Duemila in poi, infine, il processo si fa più selettivo: a muoversi verso il Centro‑Nord o all’estero sono soprattutto i giovani con titoli di studio elevati. Ed è esattamente ancora questo il trend dei giorni nostri.

E non partono più solo i ventenni. Partono i trentenni, i quarantenni, e in diversi casi i cinquantenni con famiglia al seguito. Si tratta di una diaspora trasversale che ci racconta il fallimento su tutta la linea del sistema sud, fatto di melliflue connivenze, facile accontentamento e bisogni mai veramente soddisfatti. In Sicilia la situazione è particolarmente drammatica: dei laureati che provano a restare, il 32% abbandona la Sicilia entro tre anni dal conseguimento del titolo di studio. Un terzo del totale. Sono quelli che non vogliono più accettare il compromesso al ribasso.

C’è chi invece taglia la testa al toro fin da subito, tentando una fuga preventiva: parte per studiare a 19 anni e poi non torna più. Nell’anno accademico 2024‑25 quasi 70.000 studenti meridionali – sui 521.000 complessivi – frequentano un ateneo del Centro‑Nord, con Sicilia e Campania che da sole generano quasi metà del flusso. Molti di loro, lo sappiamo già, non torneranno. E dopotutto, perché dovrebbero? Per rientrare in un mercato del lavoro torbido, inquinato dal nero o semplicemente inesistente? In un sistema che non premia e non valorizza le competenze acquisite? Figuriamoci.

Poi c’è la generazione di mezzo, quella che ha provato a rimanere. Avvocati e commercialisti che hanno fatto praticantati infiniti negli studi legali, lavorando gratis come se fosse un onore lavorare “pro bono”. Ingegneri e architetti che hanno bussato per anni a porte che si aprivano solo per contratti da 800 euro. Insegnanti che hanno accettato cattedre non pagate nelle scuole paritarie pur di accumulare punteggio. È la generazione del “resisto ancora un anno” e del “forza, che prima o poi arriva”. E invece non arriva mai un tubo. Così, quando si finisce per averne le braghe piene, ecco che a quarant’anni, si parte. Manco per ambizione, solo per sopravvivenza. Perché rimanere e gravare ancora sulle spalle dei genitori, oltre che indegno suona pure immorale.

E infine ci sono loro: gli over 60. I “nonni con la valigia”, come li chiama Svimez. Loro, non emigrano per lavoro, ma per ricongiungimento familiare. Seguono figli e nipoti. Interi nuclei che si spostano come negli anni ’60, ma con trolley più leggeri, smartphone e laptop di ultima generazione. Cambiano le valigie ma non la disperazione. Perché quando un sessantenne lascia la propria casa per trasferirsi a centinaia, se non a migliaia di chilometri, non ha proprio niente da festeggiare. È quello che un tempo in sociologia si chiamava “sradicamento culturale”.

E allora è utile passare in rassegna la memoria e le promesse di più di qualche politicante di professione. Ma … non doveva salvarci il turismo? Non ci avevano raccontato – questi stessi politicanti – che mare, sole e amore avrebbero risolto tutto? Che bastavano cannoli, granite, arancini e arancine, cassate e panelle, B&B, chioschi, pagode e crispellerie, transfer in iconiche ape Piaggio, minibus attrezzati di ogni comfort, carrozze a cavallo per il centro città, guide turistiche preparatissime e sorrisi a 32 denti? Non era questo il piano che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi dei siciliani? Con questa terra e questo mare, chi avrebbe avuto bisogno di altro?

E invece i turisti, negli ultimi anni, hanno iniziato a girare al largo. Non perché la Sicilia non sia bella – figuriamoci, ad avercene di Sicilie – ma perché i prezzi sono esplosi mentre le infrastrutture sono rimaste ferme. E così Grecia, Turchia, Spagna, Croazia: mete più economiche, più organizzate, più accessibili, ci hanno semplicemente superato. I dati lo dicono chiaramente: dopo il boom post-pandemico, la Sicilia rallenta, mentre gli altri crescono. Il sole e il mare non bastano più. Anche perché il sole e il mare ce li hanno pure gli altri. E non è solo evidentemente un problema di costi.

E qui arriviamo al nodo centrale: le infrastrutture. Le cronache delle ultime settimane sono state impietose. Mareggiate che hanno cancellato interi lungomare, comuni costretti a ridisegnare gli accessi al mare, frane rovinose come quella di Niscemi, collassata come un castello di sabbia. Non è solo il cambiamento climatico: una parte consistente della responsabilità è nostra, stratificata in decenni di incuria e ritardi. Siamo, non a caso, la regione in cui per percorrere 300 chilometri in treno servono ancora 10‑12 ore; la regione dell’A19 Palermo‑Catania, sinonimo di eterna incompiuta; la regione in cui Palermo e Catania figurano stabilmente tra le città più congestionate d’Italia. Catania, secondo Fillea Cgil Sicilia, è addirittura terza in Italia per ore perse nel traffico: oltre 103 l’anno per automobilista. Un sistema viario al collasso, antico, disastrato che non può reggere il ritmo di un’economia moderna. E nemmeno un turismo competitivo.

Non finisce qui. A che punto siamo, poi, con un altro grave problema strutturale della Sicilia? Quello cioè della atavica siccità? Cioè: l’inadeguatezza degli invasi di raccolta delle acque reflue che – invece- dovrebbero alleviare le condizioni critiche della siccità nei mesi più aspri dell’anno? Siamo all’anno zero. Perdiamo ancora la maggior parte delle acque piovane con la conseguenza che interi paesi e città soffrono la sete per tutto il periodo estivo. E beffa: i cittadini sono costretti ad approvvigionarsi di acqua per le esigenze primarie, spesso alimentando interessi oscuri – mafiosi – dei rigattieri dell’acqua. Succede ogni santa estate, indipendentemente da quanto sia stato piovosa e umida – come quest’anno eccezionale – la stagione invernale.

E ancora: qual è il punto con la sanità? in particolare con la migrazione sanitaria? Siamo fermi al palo, manco a dirlo, ancorati saldamente agli anni ’90. Si parte ancora – spesso e volentieri – per curarsi al Centro‑Nord, proprio come trent’anni fa. Nulla è cambiato e poco è accaduto di virtuoso. E questo, più di tutto, racconta il fallimento di una classe dirigente che ha avuto decenni per colmare un ritardo congenito rispetto al Nord Italia. E non ci è mai riuscita. Giusto per dare un numero: la migrazione sanitaria costa alle casse della Regione Siciliana circa 220 milioni di euro l’anno in rimborsi verso gli ospedali settentrionali.

Di chi sono, dunque, le colpe di questi squilibri? E quali le ragioni? Senza qui pretendere di esaurire un tema spigoloso e dibattuto, che affonda le radici nella storia del Mezzogiorno e nella sociologia, e senza per questo scivolare nel populismo più vieto. Tuttavia, se dopo ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale non si è riusciti a ridurre il divario con il Nord Italia, qualche riflessione amara deve pur essere consentita.

La Sicilia è – intanto – una regione a statuto speciale. Partiamo da qui. La più grande e popolosa d’Italia. Avrebbe dunque risorse, strumenti e margini per invertire la rotta. Potrebbe farlo puntando su modelli di sviluppo che combinino contributi reali alle imprese per l’assunzione dei giovani, una defiscalizzazione autentica, incentivi che spingano le aziende a creare lavoro stabile e non solo contratti a termine, sottraendo i ragazzi alle sabbie mobili del lavoro nero e, peggio ancora, all’emigrazione.

Rispetto alle regioni concorrenti del Mezzogiorno, Puglia e Campania, la Sicilia dispone di un vantaggio di sistema enorme: l’autonomia. E cosa ne ha ricavato? Niente. Una disoccupazione che supera ogni soglia di riferimento in Occidente. Solo questo. Un primato amaro per un Paese – l’Italia – che resta stabilmente tra le economie industriali più rilevanti al mondo.

Poi basta farsi un giro per la regione per capire molte cose. Opere fantasma disseminate in ogni angolo dell’Isola, strutture inutili e fatiscenti usate come specchietti per le allodole da qualche politico, con funzionalità pari a zero. Allo stesso tempo, si è costruito un sistema clientelare che ha moltiplicato enti, uffici, poltrone. Il Corpo Forestale – solo per citare un esempio tra i tanti – nelle sue diverse declinazioni conta un numero spropositato di addetti, non si sa bene quanti: fra 30 e 40 mila unità tra agenti, ispettori, operai e stagionali. Numeri enormi rispetto alla superficie boschiva effettiva, appena l’8% dell’Isola (contro una media nazionale del 38%). Senza che questo, ovviamente, impedisca che ogni estate centinaia di ettari vadano comunque in fumo.

E questo è solo un esempio. Bisognerebbe affondare il coltello nel labirinto dei vari enti controllati dalla Regione: gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli organismi di diritto privato finanziati o controllati. Mense, case dello studente, enti di sviluppo agricolo e della pesca, musei e parchi archeologici, tutela dell’ambiente, trasporti, gestione aeroportuale: un arcipelago di strutture pubbliche e para‑pubbliche dove la Regione interviene, controlla e spesso finanzia.

Altrove sarebbero gioielli; qui diventano al meglio parcheggi elettorali. Un sistema che assorbe risorse senza produrre sviluppo. O almeno uno sviluppo visibile, tangibile. E invece siamo ancora qui, fermi al palo, e invece di raccogliere i frutti del lavoro della politica continuiamo a preparare le valigie ai nostri figli, ai nostri fratelli, e spesso finiamo per partire anche noi con loro.

Dove conduce questa riflessione? Al centro di tutto, come un sole nero: alla politica. Un apparato nato per generare costi, fin dalla sua massima espressione: l’Assemblea Regionale, con indennità superiori a quelle dei parlamentari nazionali, è il monumento vivente a un’autonomia che consuma più di quanto generi. Ogni onorevole pesa sul bilancio più di un onorevole della Repubblica, senza che questo – mi pare – si traduca in visione, riforme o futuro. È l’asimmetria perfetta: un’Isola che arranca e finanzia un ceto politico ipertrofico, che mangia e digerisce tutto, una classe politica che non rappresenta più nessuno se non gli interessi privati di quegli elettori che, in maniera spesso interessata, ci credono ancora.

E allora di cosa ci stupiamo se poi ogni anno migliaia di giovani e meno giovani, stanchi schifati, incazzati, fanno la valigia e se ne vanno il più lontano possibile? Abbiamo avuto ottant’anni per rimediare dalla Seconda guerra mondiale. Sessant’anni buoni per costruire un’alternativa plausibile. Per colmare il divario con il Nord Italia. O semplicemente per ridurlo. E invece siamo ancora qui. Con la valigia pronta. Con i nostri figli che partono. Con i nostri genitori che li seguono. Con un’Isola che continua a perdere i suoi pezzi migliori, energie e futuro. Mentre gli unici a guadagnarci restano loro, i professionisti della politica, conti e i baroni che hanno sempre buon gioco a casa loro. Ci mancherebbe. E per il resto: “tintu cu n’avi bisogno”. Disgraziato colui che si trova nella scomoda posizione di dover dipendere da qualcuno.