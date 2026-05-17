La vittoria strategica della Cina e il declino dell’Occidente: il nodo Taiwan divide gli equilibri globali

di Francesco Pontelli –

La Cina ha consolidato negli ultimi anni una posizione dominante nello scenario internazionale, imponendosi come potenza economica, industriale e tecnologica capace di condizionare persino le scelte strategiche degli Stati Uniti. Al centro della nuova competizione globale si colloca oggi Taiwan, divenuta simbolo della crisi dell’ordine occidentale e della crescente dipendenza dell’economia mondiale da Pechino.

Secondo numerosi analisti, il recente riavvicinamento tra Washington e la leadership cinese avrebbe evidenziato le difficoltà americane nel sostenere contemporaneamente il confronto geopolitico con la Cina e la necessità di preservare gli interessi economici interni, soprattutto nel settore tecnologico. Le terre rare, fondamentali per semiconduttori, batterie, intelligenza artificiale e industria militare, rappresentano uno degli strumenti più efficaci attraverso cui Pechino esercita oggi la propria influenza strategica.

Il predominio cinese non nasce soltanto dalla capacità del Partito comunista di pianificare a lungo termine, ma anche dagli errori accumulati dall’Occidente negli ultimi trent’anni. Le delocalizzazioni produttive, il trasferimento di know-how industriale e la progressiva finanziarizzazione delle economie occidentali hanno contribuito a rafforzare il sistema manifatturiero cinese, indebolendo contemporaneamente la capacità industriale europea e americana.

L’Unione Europea viene indicata come uno degli esempi più evidenti di questa crisi strategica. Bruxelles avrebbe privilegiato negli anni una visione prevalentemente burocratica e contabile, concentrata sul rispetto dei parametri di bilancio più che sulla costruzione di una politica industriale autonoma e competitiva. L’assenza di una strategia comune sul piano energetico, tecnologico e produttivo avrebbe progressivamente ridotto il peso geopolitico del continente.

Nel frattempo, la Cina consolidava il controllo su settori cruciali come quello delle terre rare e delle filiere industriali strategiche. Un processo favorito, secondo i critici, anche dalle politiche ambientali europee. L’adesione dell’Europa a rigidi obiettivi climatici viene infatti interpretata da alcuni osservatori come un fattore che avrebbe accelerato la dipendenza industriale da Pechino, proprio mentre il peso delle emissioni europee sul totale mondiale diventava sempre più marginale.

In questo quadro, Taiwan assume un valore centrale. L’isola non rappresenta soltanto un nodo geopolitico e militare nel Pacifico, ma soprattutto uno snodo decisivo per la produzione globale di semiconduttori avanzati. La possibilità che gli Stati Uniti possano progressivamente attenuare il proprio sostegno a Taipei pur di evitare uno scontro economico diretto con la Cina viene considerata uno degli scenari più delicati per il futuro dell’equilibrio internazionale.

Resta aperta la questione su come Pechino tenterà di riportare Taiwan sotto il proprio controllo: attraverso una pressione politica ed economica crescente oppure mediante un’opzione militare. Ma il vero interrogativo riguarda la capacità dell’Occidente di mantenere una posizione autonoma senza sacrificare i propri interessi economici.

Per molti osservatori, la crisi attuale rappresenta il risultato di una trasformazione iniziata decenni fa, quando gran parte delle economie occidentali hanno progressivamente abbandonato la centralità dell’industria manifatturiera puntando su finanza, servizi e turismo. Una scelta che oggi viene riletta come uno dei principali fattori dell’ascesa cinese.

La competizione tra Cina e Occidente non riguarda più soltanto commercio e tecnologia. È ormai uno scontro tra modelli di potere, capacità industriale e visione strategica del futuro globale.