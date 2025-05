L’Azerbaigian celebra la sua indipendenza con un magnifico concerto

Red –

Ieri ricorreva il 107mo anniversario dalla fondazione della Repubblica Democratica dell’Azerbaigian. In occasione del Giorno dell’Indipendenza – Festa Nazionale del Paese, l’ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, in collaborazione con la Camera di commercio italo-azerbaigiana, ha promosso il concerto-evento, “Symphonic Gravures” presso l’Auditorium della Conciliazione in Roma, dedicato all’artista e compositore Eldar Mansurov, uno dei più celebri autori contemporanei dell’Azerbaigian.

Ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica del Molise, con la coordinazione musicale del maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli.

La serata è stata inaugurata dall’esecuzione degli inni azerbaigiano ed italiano.

A seguire i saluti della presidente della Camera di commercio Italia-Azerbaigian Manuela Traldi, che ha ringraziato per la partecipazione e il supporto alla serata e ricordato la mission della Camera italo-azerbaigiana. A sostenere l’evento, è stato evidenziato, Technip Italy, storicamente impegnata nel dialogo culturale e industriale tra i due Paesi, il cui rappresentante ha preso la parola, e il Consorzio Arkimede.

L’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, ha proseguito i saluti ringraziando il numerosissimo pubblico, e gli illustri ospiti istituzionali, tra cui il ministro Adolfo Urso. L’ambasciatore ha ricordato i tratti principali della Repubblica Democratica del 1918, prima repubblica parlamentare dell’Oriente Musulmano, sul cui modello si è plasmato il moderno Azerbaigian, che ha riacquistato la sua indipendenza nel 1991.

Ha poi evidenziato come l’Azerbaigian abbia oggi riconquistato la sua integrità territoriale e sovranità e gli impegni attuali, incluso il partenariato strategico tra Italia ed Azerbaigian, che include il settore politico, economico e commerciale ed accademico, con la fondazione dell’Università italo-azerbaigiana.

A chiudere gli interventi il ministro Urso, che ha portato i saluti del governo italiano, evidenziando un impegno convinto nello sviluppo di un partenariato sempre più strategico, con un dialogo politico ai massimi livelli, come testimoniato dalla visita del presidente Ilham Aliyev in Italia lo scorso settembre e la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Cop29 a novembre 2024.

L’orchestra ha eseguito un programma pensato appositamente per l’occasione, con la direzione di Fuad Ibrahimov, bacchetta dell’Azerbaigian. Soliste ospiti la violinista albanese Abigeila Voshtina e il soprano Alessia Panza, una delle voci più promettenti del panorama italiano. Cuore del superlativo concerto, una monografia sinfonica incentrata sull’opera del Maestro Mansurov, capace di fondere motivi nazionali e musica classica.

Al termine del concerto Eldar Mansurov è salito sul palco per esprimere la sua gratitudine al pubblico e ai partecipanti e per congratularsi con tutti i suoi connazionali in occasione del Giorno dell’Indipendenza: “Questa giornata ha un significato speciale per me. Celebrare l’indipendenza dell’Azerbaigian qui a Roma attraverso la mia musica è al tempo stesso una grande responsabilità e motivo di orgoglio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa serata indimenticabile e tutti gli spettatori che sono venuti ad ascoltarmi”.

Alla fine delle esecuzioni i circa mille ospiti, rappresentanti del mondo istituzionale, diplomatico, accademico e dei media, si sono intrattenuti in un ricevimento.