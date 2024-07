Le guerre dei sauditi per la loro egemonia in Medio Oriente

di Shorsh Surme –

ERBIL (Kurdistan Irq). Nell’ultimo decennio l’Arabia Saudita è emersa come la potenza più assertiva del Medio Oriente. Spinto all’azione dalla caduta di Saddam Hussein, dall’ascesa dell’Iran e profondamente turbato dalle rivolte arabe, il regno ha assunto un ruolo sempre più interventista. In Egitto, Bahrein, Siria, Iraq e Yemen i potenti sauditi hanno usato denaro e violenza nel tentativo di piegare la regione alla loro volontà. Cosa guida la politica regionale dell’Arabia Saudita? Ancora più importante, quali sono i costi di così tanti interventi?

Per più di cinquant’anni i principali segnali regionali e nazionali del regno sono stati incentrati sul mantenimento della stabilità e della sicurezza. In risposta alle recenti critiche secondo cui Riyadh stesse inutilmente provocando la lite con l’Iran, il ministro degli Esteri Adel al-Jubeir ha offerto il ritornello familiare, scrivendo sul New York Times che l’Iran stava fomentando il pericolo in ogni angolo della regione, dalla Siria allo Yemen, e ha chiarito che “l’Arabia Saudita non permetterà all’Iran di minare la nostra sicurezza o la sicurezza dei nostri alleati. Ci opporremo ai tentativi di farlo”. In un contesto pericoloso e colmo (è stato regolarmente detto) da una vasta gamma di minacce, la realtà è che l’Arabia Saudita è probabilmente la più pericolosa di tutte. Qualunque sia la serietà delle sue preoccupazioni passate sulla sicurezza interna e regionale, i leader sauditi ora usano questi termini per promuovere un programma che dovrebbe essere esaminato attentamente.

I discorsi duri mascherano una serie di profonde ansie che hanno meno a che fare con l’Iran che con gli interessi contraddittori e destabilizzanti del regno. Questi includono una combinazione di elementi regionali e nazionali: garantire il potere degli autocrati regionali allineati all’Arabia Saudita e ridimensionare le forze democratiche in luoghi come il Bahrein, l’Egitto e lo Yemen, mantenere la posizione di potenza petrolifera regionale dominante, intaccare l’emancipazione delle comunità storicamente emarginate che non sono disposte a cedere alle richieste di Riyadh e, cosa altrettanto importante, assicurare che i suoi cittadini si astengano dal chiedere troppi diritti politici.

Nel perseguire un ampio programma politico il regno è diventato sempre più violento, schiavo di pericolose patologie e imprevedibile. Poiché i potenti sostenitori occidentali, principalmente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, non solo tollerano, ma sostengono anche direttamente la svolta militante, i leader sauditi sono stati autorizzati a scatenarsi in modo sconsiderato. Sono in grado di farlo con poca responsabilità. Migliaia di yemeniti, bahreiniti e siriani hanno sofferto di conseguenza. E i veri pericoli che si nascondono nella regione, in particolare il sostegno al terrorismo e al radicalismo, sono fioriti.

La profondità dell’impatto dell’Arabia Saudita sulla regione è forse più evidente nello Yemen, dove è in guerra da anni. Pubblicamente i sauditi hanno affermato che il loro obiettivo in Yemen è quello di ripristinare il governo legittimo di Rashad al-Alimi.

I governativi sono stati scacciati nel 2015 dal potere da un gruppo di ribelli noti come Houthi, provenienti dalle montagne settentrionali dello Yemen, in quanto non erano stati coinvolti per l’assenza di un riconoscimento e di un ruolo nel governo del paese: i sauditi avevano investito molto nel riportare il presidente del governo riconosciuto al potere. Riyadh era stata determinante nell’organizzare nel 2012 l’ascesa al potere del generale Abd Rabbuh Mansur Hadi e nel mantenere uno stato autocratico amichevole nell’Arabia meridionale. Mentre la presa degli Houthi si è rafforzata negli ultimi 18 mesi, e nonostante una campagna di bombardamenti saudita incessante, Riyadh ha anche giustificato la sua guerra affermando che gli Houthi sono una quinta colonna per l’Iran. Sebbene non sia vero, è un messaggio che è stato ben accolto e sostenuto dai patroni occidentali del regno. Il risultato principale è stato il caos e la devastazione nello Yemen. In difficoltà militarmente, l’Arabia Saudita è stata risucchiata in un pantano di sua stessa creazione. Ora è vincolata alle false affermazioni che ha usato per giustificare la guerra in primo luogo. Oltre 6mila yemeniti sono morti a causa di ciò, la maggior parte dei quali uccisi dalle bombe saudite. Riyadh ha bloccato tutte le indagini e le prove di crimini di guerra e c’è pochissima pressione internazionale per convocare un’indagine adeguata.

Oltre al terribile bilancio umanitario, ci sono anche chiare conseguenze politiche in atto. Per sostenere la guerra e per sostenere l’affermazione che è l’Iran piuttosto che l’Arabia Saudita a guidare la violenza regionale, Riyadh ha alimentato incautamente il settarismo anti-sciita. Gli effetti sono ampiamente visibili nello Yemen così come in Siria, Iraq e nella stessa Arabia Saudita, dove i militanti imitano la linea settaria e la usano per giustificare omicidi di massa.

La guerra dell’Arabia Saudita nello Yemen ha anche rafforzato il sostegno sia ad al-Qaeda che all’ISIS, nonostante i leader di Riyadh abbiano affermato di essere impegnati a combattere il terrorismo. Il ministro degli Esteri al-Jubeir ha osservato che le autorità hanno arrestato e processato diversi gruppi di terroristi. Detto da loro…