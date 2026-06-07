Le imprese italiane nella crisi del modello tedesco

di Giuseppe Gagliano –

Per anni il racconto dominante è stato semplice, quasi scolastico: la Germania come motore disciplinato d’Europa, l’Italia come periferia creativa ma fragile. Da una parte industria, banche solide, infrastrutture efficienti, esportazioni, rigore. Dall’altra debito pubblico, instabilità politica, capitalismo familiare, imprese brillanti ma troppo piccole, banche esposte, Stato lento. Era una rappresentazione comoda, ma incompleta. Oggi, davanti alle mosse di Unicredit su Commerzbank, di Italo sull’alta velocità tedesca, di Mfe su ProSiebenSat.1 e di Msc sul porto di Amburgo, quella narrazione comincia a incrinarsi.

Non perché l’Italia sia diventata improvvisamente più forte della Germania. Sarebbe una sciocchezza. La Germania resta una potenza industriale di rango superiore, con una capacità manifatturiera, tecnologica e finanziaria che l’Italia non possiede in modo sistemico. Ma la novità è un’altra: il sistema tedesco non appare più invulnerabile. Le sue rigidità diventano visibili. Le sue aziende rallentano. Le sue infrastrutture mostrano crepe. Le sue banche non riescono a diventare veri campioni europei. Il suo modello export, fondato per anni su energia russa conveniente, domanda cinese e disciplina industriale, non produce più gli stessi risultati.

È in questo spazio che alcune imprese italiane si muovono. Non come espressione di una strategia nazionale pienamente coordinata, purtroppo, ma come soggetti capaci di leggere le vulnerabilità altrui e di trasformarle in occasione. È qui che entrano in gioco le categorie della guerra economica e dell’intelligenza economica: informazione, influenza, acquisizione, controllo dei nodi, sfruttamento delle debolezze sistemiche, conquista delle infrastrutture critiche, costruzione di dipendenze.

L’Europa reale non è quella dei comunicati sull’integrazione. È quella in cui le imprese combattono per banche, dati, porti, reti logistiche, media, energia e trasporti.

Il caso Unicredit-Commerzbank è il più politico. Una banca non è mai soltanto una banca. È un centro nervoso dell’economia nazionale. Finanzia imprese, conosce bilanci, misura debiti, valuta investimenti, osserva passaggi generazionali, accompagna esportazioni, controlla rischi, anticipa crisi. Una banca possiede informazioni che nessun ministero, da solo, riesce a concentrare con la stessa precisione.

Per questo la partecipazione crescente di Unicredit in Commerzbank non può essere letta come una normale operazione finanziaria. Andrea Orcel non ha soltanto individuato una banca tedesca sottovalutata o scalabile. Ha individuato il punto debole di un sistema che per anni ha predicato il mercato unico, ma che davanti alla possibilità che un gruppo italiano entri nel cuore del credito tedesco riscopre improvvisamente la difesa nazionale.

Qui la contraddizione è evidente. L’Unione europea chiede fusioni bancarie, consolidamento, istituti più grandi, capacità di competere con i giganti americani e asiatici. Ma quando il consolidamento può avvenire sotto guida italiana, Berlino frena. Il mercato unico va bene finché non mette in discussione le gerarchie implicite. L’integrazione europea è celebrata quando rafforza il Nord. Diventa sospetta quando un’impresa del Sud Europa mette piede in un settore strategico tedesco.

La scuola francese dell’intelligence economica insegna che il controllo dell’informazione è parte essenziale del potere. In questo senso, una banca come Commerzbank non vale solo per i suoi sportelli o per i suoi utili. Vale per la sua capacità di vedere dentro il capitalismo tedesco. Unicredit, entrando lì, non acquisisce soltanto una partecipazione. Acquisisce posizione, accesso, legittimità, capacità di pressione e conoscenza.

È per questo che Berlino reagisce. Non per sentimentalismo. Per sovranità.

Per molto tempo la Germania ha creduto di poter mantenere un sistema bancario frammentato, legato ai territori, alle casse regionali, alle banche cooperative, agli equilibri politici locali. Quel modello aveva una sua logica in un’economia stabile, industriale, esportatrice, alimentata da energia conveniente e da una domanda estera robusta. Ma quando il contesto cambia, la frammentazione diventa debolezza.

La Germania non ha prodotto una banca europea realmente dominante. Deutsche Bank ha attraversato crisi reputazionali e operative. Commerzbank è rimasta esposta alla propria incompiutezza. Il sistema tedesco ha difeso l’industria, ma non ha costruito una finanza capace di accompagnare la trasformazione tecnologica europea con la forza necessaria. Nel frattempo, le banche italiane, dopo le crisi dell’eurozona, sono state costrette a ripulirsi, fondersi, ridurre rischi, aumentare disciplina, competere in condizioni dure.

Questa è una lezione tipica della guerra economica: a volte la crisi produce selezione e apprendimento; la rendita produce lentezza. L’Italia ha pagato un prezzo altissimo, ma alcune sue imprese sono uscite più aggressive. La Germania, protetta troppo a lungo dalla propria immagine di efficienza, scopre ora che la reputazione non basta più.

Unicredit sfrutta proprio questo scarto temporale: colpisce quando il bersaglio è vulnerabile, quando il sistema politico è incerto, quando la banca tedesca ha bisogno di una strategia, quando il discorso europeo sul consolidamento impedisce a Berlino di opporsi apertamente senza apparire incoerente.

Questa è intelligenza economica applicata: conoscere il momento, il terreno, il linguaggio dell’avversario e usarlo contro di lui.

Il caso Italo è diverso, ma altrettanto significativo. La ferrovia è una delle grandi mitologie tedesche: ordine, puntualità, efficienza, ingegneria, organizzazione. Eppure Deutsche Bahn è diventata negli ultimi anni il simbolo opposto: ritardi, convogli vecchi, cantieri, disservizi, qualità percepita in calo. Proprio in questo spazio entra Italo, annunciando l’intenzione di operare su tratte ad alta velocità in Germania, compresa la Monaco-Berlino.

Qui l’impresa italiana non sfida soltanto un concorrente. Sfida un’immagine nazionale. Porta in Germania l’esperienza italiana della concorrenza ferroviaria, un caso raro in Europa in cui l’apertura del mercato dell’alta velocità ha prodotto effetti reali: più servizi, maggiore attenzione al cliente, prezzi dinamici, innovazione commerciale. L’Italia, che per decenni ha imitato i modelli infrastrutturali altrui, può oggi esportare un modello competitivo proprio nel Paese che si considerava maestro dell’efficienza.

Dal punto di vista della guerra economica, Italo opera su una vulnerabilità reputazionale. Non attacca Deutsche Bahn dove è più forte, ma dove è più esposta: la qualità del servizio. La competizione non riguarda soltanto il binario. Riguarda la fiducia del passeggero, il marchio, la percezione, la capacità di dire ai tedeschi: il vostro sistema non è più intoccabile.

È una forma di influenza economica. Quando un’impresa straniera riesce a entrare in un settore simbolico di un altro Paese, non conquista solo quote di mercato. Modifica la percezione della superiorità nazionale.

Ancora più sottile è la partita di Mfe, il gruppo della famiglia Berlusconi, su ProSiebenSat.1. Qui non si parla di acciaio, treni o banche. Si parla di televisione, pubblicità, immaginario, attenzione, consumi, opinione pubblica. E proprio per questo la posta è altissima.

Nella visione classica dell’economia, un gruppo televisivo è un’impresa mediatica. Nella visione dell’intelligence economica, è una piattaforma d’influenza. Controllare media significa accedere ai flussi simbolici di una società: cosa guarda, cosa compra, come vota, quali paure coltiva, quali desideri produce, quali linguaggi condivide. Nel tempo delle piattaforme digitali americane, della frammentazione dell’audience e della pubblicità algoritmica, costruire una scala europea diventa una questione di sopravvivenza.

Mfe ha capito che un gruppo televisivo nazionale, da solo, non può competere con Netflix, Amazon, YouTube, Disney, TikTok o Meta. Serve una dimensione continentale. L’ingresso nel mercato tedesco non è quindi una stravaganza. È il tentativo di costruire un polo europeo dell’audiovisivo capace di reggere la concorrenza americana.

Il paradosso, ancora una volta, è politico. Un gruppo italiano, proveniente da un capitalismo televisivo spesso guardato con superiorità dalle élite del Nord Europa, prova a costruire un’architettura continentale nel cuore della Germania. La televisione commerciale italiana, che molti tedeschi avrebbero considerato inferiore al proprio modello, diventa lo strumento con cui si tenta il consolidamento europeo del settore.

Questa è guerra economica culturale: non solo mercato, ma controllo delle rappresentazioni.

Il caso Msc nel porto di Amburgo riguarda invece la logistica, cioè il cuore materiale della globalizzazione. I porti non sono semplici infrastrutture. Sono punti di osservazione e controllo del commercio mondiale. Chi controlla un porto vede le merci, i tempi, i flussi, le dipendenze, le crisi, gli spostamenti delle catene di approvvigionamento. Un porto è un luogo economico, ma anche informativo e strategico.

L’ingresso di Msc in una quota rilevante della società che gestisce terminal chiave di Amburgo segnala una doppia trasformazione. Da un lato, la Germania accetta capitale e capacità logistica straniera per difendere la competitività di uno dei suoi scali più importanti, minacciato dalla concorrenza di Rotterdam e Anversa-Bruges. Dall’altro, un gruppo guidato da una famiglia italiana, anche se ormai globale nella sua struttura, entra in un’infrastruttura critica tedesca.

Nella grammatica della guerra economica, questo è controllo dei nodi. Le merci possono cambiare rotta. I porti vincenti attraggono investimenti, industrie, magazzini, assicurazioni, servizi finanziari, reti ferroviarie, piattaforme digitali. I porti perdenti scivolano ai margini. Amburgo non vuole perdere la propria centralità. Msc offre traffico, navi, capacità organizzativa, scala globale. Ma in cambio ottiene influenza su uno dei principali varchi economici tedeschi.

Qui si vede una verità spesso rimossa: nella globalizzazione, la sovranità non passa solo dai confini. Passa dai terminali, dai container, dai software logistici, dai contratti di movimentazione, dai collegamenti ferroviari interni. Chi controlla la logistica controlla una parte della politica industriale.

La Germania non è crollata. Ma è entrata in una fase di fragilità. Ha perso il gas russo a basso costo, ha scoperto la dipendenza dalla Cina, fatica nella transizione dell’auto elettrica, soffre il costo dell’energia, accumula ritardi infrastrutturali, mostra una crescente incertezza politica. Il suo capitalismo, che sembrava costruito per durare, era in realtà adattato a condizioni storiche specifiche: globalizzazione aperta, Russia fornitrice, Cina cliente, Stati Uniti garanti della sicurezza, Europa mercato di sbocco.

Ora tutte queste condizioni sono in discussione.

La guerra in Ucraina ha spezzato il vecchio patto energetico con Mosca. La competizione sino-americana rende più rischioso il rapporto con Pechino. Gli Stati Uniti chiedono agli europei più spesa militare e più allineamento strategico. Le filiere globali si accorciano. I costi salgono. La politica interna tedesca si frammenta. Il modello esportatore perde slancio.

In questo scenario, le imprese italiane non arrivano perché l’Italia sia diventata egemone. Arrivano perché alcune di esse hanno sviluppato capacità predatorie, adattive, opportunistiche. E in guerra economica questi aggettivi non sono insulti. Sono qualità.

Il limite italiano resta però evidente: manca una dottrina nazionale di guerra economica. Le imprese si muovono, spesso bene, ma lo Stato raramente le accompagna con una visione coerente. La Francia ha costruito una cultura dell’intelligence economica: protezione degli interessi strategici, formazione delle élite, rapporto tra Stato e imprese, diplomazia economica, attenzione ai settori sensibili. La Germania difende i propri campioni anche quando parla il linguaggio del mercato. Gli Stati Uniti non hanno mai separato davvero grandi imprese, tecnologia, intelligence e potere geopolitico.

L’Italia, invece, oscilla. A volte lascia che i suoi gruppi vengano acquisiti senza reagire. A volte interviene tardi. A volte confonde la difesa dell’interesse nazionale con il protezionismo improvvisato. A volte si affida soltanto al talento dei singoli imprenditori o manager. Ma una potenza economica moderna non può vivere solo di episodi.

Unicredit, Italo, Mfe e Msc mostrano che esiste un capitalismo italiano capace di aggredire mercati complessi. Ma senza una strategia pubblica di accompagnamento, questi successi restano isolati. La guerra economica richiede sistema: ambasciate, banche, intelligence, università, centri studi, camere di commercio, governo, imprese, media. Richiede informazioni, protezione, coordinamento, influenza normativa, capacità di anticipare.

Non basta avere aziende coraggiose. Serve uno Stato che capisca che ogni grande operazione economica all’estero è anche una mossa di potere.

La lezione più importante è che il mercato unico europeo non è uno spazio pacificato. È un campo di battaglia regolato. Non ci sono carri armati, ma ci sono acquisizioni. Non ci sono ultimatum, ma ci sono quote azionarie. Non ci sono invasioni, ma ci sono scalate, fusioni, pressioni normative, campagne mediatiche, barriere informali, autorizzazioni, fondi sovrani, golden power, vigilanza bancaria.

L’Europa parla di concorrenza, ma ogni Stato difende i propri settori sensibili. La Germania invoca il mercato quando le sue imprese comprano. Invoca la sovranità quando rischiano di essere comprate. La Francia non ha mai dimenticato il rapporto tra industria e Stato. Gli Stati Uniti, pur esterni all’Unione, influenzano norme, tecnologia, energia e difesa europea. La Cina entra con capitali e infrastrutture. In questo quadro, l’Italia deve decidere se restare mercato di conquista o diventare soggetto attivo.

Le operazioni in Germania dimostrano che la seconda via è possibile. Ma richiede consapevolezza.

La novità non è che l’Italia abbia superato la Germania. La novità è che alcune imprese italiane hanno smesso di accettare il ruolo assegnato loro nella gerarchia europea. Non più soltanto subfornitori, non più soltanto marchi del lusso, turismo, alimentare o manifattura di nicchia. Banche, treni, televisioni, porti: cioè credito, mobilità, immaginario, logistica. Quattro nervi scoperti della potenza moderna.

Questo è il dato politico.

La guerra economica non si combatte soltanto contro potenze nemiche. Si combatte anche tra alleati, partner, vicini, membri dello stesso mercato. Anzi, spesso è proprio lì che diventa più sofisticata, perché deve mascherarsi da concorrenza, investimento, efficienza, consolidamento europeo.

Le aziende italiane stanno entrando nelle crepe del modello tedesco. Lo fanno perché la Germania è più fragile e perché alcune imprese italiane sono più mature di quanto la vecchia retorica europea voglia ammettere. Ma il salto decisivo sarà un altro: trasformare questi casi in una cultura nazionale della potenza economica.

Perché nell’Europa che viene non basterà produrre bene. Bisognerà sapere chi compra chi, chi controlla le reti, chi possiede i dati, chi finanzia le imprese, chi orienta l’opinione pubblica, chi gestisce i porti, chi decide gli standard, chi scrive le regole.

La Germania lo ha sempre saputo. La Francia lo insegna da decenni. L’Italia lo sta imparando tardi. Ma forse, per una volta, non troppo tardi.