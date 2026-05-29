L’Europa non perderà la corsa all’AI. Ma diventerà il più grande cliente mondiale

di Marco Mizzau * – –

Ecco il testo senza righe di spazio tra i paragrafi:

L’Europa non rischia di perdere la corsa all’intelligenza artificiale. Rischia qualcosa di più insidioso: diventare il più grande cliente mondiale di una tecnologia sviluppata, finanziata e controllata da altri. Mentre Bruxelles discute di AI Act, regolazione degli algoritmi e sovranità digitale, negli Stati Uniti e in Cina si sta combattendo una partita molto diversa. Una partita che riguarda il controllo di data center, semiconduttori avanzati, infrastrutture cloud, reti energetiche e capacità computazionale.

Le grandi potenze non vedono l’AI come un prodotto. La vedono come un’infrastruttura strategica destinata a ridefinire la distribuzione del potere economico, finanziario e geopolitico nel XXI secolo. E la storia economica dimostra che il potere raramente si concentra presso chi utilizza una tecnologia. Tende invece a concentrarsi presso chi controlla le infrastrutture che ne consentono lo sviluppo, la diffusione e la scalabilità.

Per anni si è sostenuto che i dati fossero il nuovo petrolio. La formula era efficace perché descriveva il valore crescente dell’informazione nell’economia digitale. Oggi, tuttavia, quella definizione appare insufficiente. I dati possono essere raccolti, trasferiti, replicati e condivisi. La vera scarsità strategica non risiede più nell’informazione, ma nella capacità di trasformarla in valore economico attraverso modelli avanzati e infrastrutture computazionali.

Nel XXI secolo il petrolio non è il dato. Il petrolio è la capacità computazionale.

La capacità computazionale dipende da una catena industriale estremamente complessa composta da semiconduttori avanzati, data center, software, sistemi di raffreddamento, energia elettrica, reti di telecomunicazione e capitale finanziario. È questa catena che sta emergendo come il principale collo di bottiglia della nuova economia digitale.

Chi controlla la capacità computazionale controlla i modelli. Chi controlla i modelli controlla una quota crescente della produttività globale. E chi controlla la produttività esercita inevitabilmente una forma di potere economico e politico.

Gli Stati Uniti hanno compreso questa dinamica prima di chiunque altro. OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA e i grandi hyperscaler americani controllano segmenti fondamentali dell’intera catena del valore dell’intelligenza artificiale. Modelli, cloud, semiconduttori, software e capitale convivono all’interno dello stesso ecosistema, creando un vantaggio competitivo difficilmente replicabile.

La traiettoria di NVIDIA è particolarmente indicativa. L’azienda non si limita più a dominare il mercato delle GPU necessarie per addestrare ed eseguire i modelli di intelligenza artificiale. Sta investendo nella fotonica, una tecnologia basata sulla trasmissione dei dati attraverso la luce che potrebbe diventare uno dei principali colli di bottiglia della prossima generazione di data center per l’AI.

Anche la Cina ha adottato una visione sistemica. Pechino considera l’intelligenza artificiale uno strumento essenziale per rafforzare la propria autonomia strategica e ridurre la dipendenza tecnologica dall’esterno. Semiconduttori, manifattura avanzata, energia, infrastrutture digitali e AI vengono trattati come elementi di un unico progetto nazionale.

L’Europa si trova invece in una posizione più ambigua. Il continente dispone di università eccellenti, centri di ricerca di livello mondiale, una sofisticata base industriale e uno dei più grandi mercati interni del pianeta. Eppure non controlla molti dei nodi strategici che stanno definendo la nuova economia dell’intelligenza artificiale.

I principali modelli di frontiera vengono sviluppati prevalentemente negli Stati Uniti. Una parte significativa delle infrastrutture cloud è controllata da operatori extraeuropei. La capacità computazionale necessaria per competere ai massimi livelli rimane fortemente concentrata fuori dall’Unione Europea. Perfino la produzione dei semiconduttori più avanzati dipende da una catena del valore globale sulla quale l’Europa esercita un’influenza limitata.

La domanda strategica è un’altra: chi possiederà gli asset fondamentali della nuova economia digitale?

L’AI Act rappresenta una risposta significativa a problemi reali. Tuttavia, nessuna regolamentazione può sostituire la proprietà di infrastrutture, capacità industriali e capitale. Governare una tecnologia non significa necessariamente produrla. Influenzarne l’utilizzo non equivale a controllarne il valore economico.

Per comprendere la direzione della trasformazione in corso è sufficiente seguire il capitale. Le rivoluzioni tecnologiche vengono spesso raccontate attraverso l’innovazione. In realtà vengono decise dall’allocazione del capitale. Prima che una tecnologia trasformi l’economia deve attrarre enormi quantità di investimenti verso le infrastrutture che la sostengono. L’intelligenza artificiale non fa eccezione.

Gli investimenti più consistenti degli ultimi anni non si sono concentrati nelle applicazioni finali dell’intelligenza artificiale, ma nelle infrastrutture che ne consentono il funzionamento. Data center, semiconduttori avanzati, reti elettriche, energia, cloud computing e infrastrutture digitali stanno attirando volumi crescenti di capitale pubblico e privato.

L’economia dell’intelligenza artificiale è prima di tutto un’economia infrastrutturale. Capitale, energia e capacità computazionale stanno diventando i tre fattori produttivi strategici del XXI secolo. Chi riuscirà a controllare questa combinazione disporrà di un vantaggio competitivo difficilmente replicabile. Non si tratta semplicemente di innovazione. Si tratta di potere economico, capacità industriale e influenza geopolitica.

La conseguenza per l’Europa è evidente. Il rischio non consiste nell’essere esclusa dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Il rischio è la dipendenza.

In questo scenario emerge anche una possibile opportunità italiana. La posizione geografica nel Mediterraneo, il ruolo crescente nelle connessioni tra Europa, Africa e Medio Oriente, la presenza di infrastrutture energetiche strategiche e una consolidata tradizione manifatturiera rappresentano asset che potrebbero acquisire un valore crescente nel nuovo ordine tecnologico.

L’Italia potrebbe trasformarsi da periferia tecnologica a nodo infrastrutturale, a condizione di comprendere che la competizione futura non riguarderà soltanto software e algoritmi, ma energia, connettività, data center e capitale.

La vera sfida europea non consiste nel costruire una regolazione più sofisticata. Consiste nel comprendere che la sovranità digitale dipenderà dalla capacità di possedere l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale.

È su questo terreno che si giocherà una parte rilevante della sovranità europea.

Capitale, energia e capacità computazionale stanno diventando i tre fattori produttivi dell’era dell’intelligenza artificiale. Comprendere questa trasformazione significa comprendere dove si sta spostando il potere.

* Marco Mizzau è analista strategico di geopolitica economica e intelligenza artificiale. Già Amministratore Delegato, analizza le intersezioni tra tecnologia, capitale e potere nei principali equilibri globali.