Libano. Beirut pronta a riaprire i negoziati con Israele per evitare un’escalation

di Guido Keller –

Il governo del Libano si dice pronto a riaprire i negoziati con Israele nel tentativo di ridurre le tensioni e scongiurare un possibile conflitto nella regione. A dichiararlo è stato il primo ministro libanese, secondo cui Beirut sarebbe disponibile ad avviare un nuovo ciclo di colloqui con il sostegno della comunità internazionale.

L’iniziativa arriva dopo il bombardamento di un quartiere nella capitale libanese costato la vita a una trentina di persone tra cui il capo dell’intelligence di Hezbollah, Hussein Makled, in un contesto quindi di forte pressione politica e militare. Il Libano, che non intende entrare in un confronto diretto con Israele, starebbe valutando una serie di concessioni pur di evitare un’escalation, soprattutto alla luce delle minacce di un’eventuale invasione.

Secondo quanto riferito dal capo del governo, i futuri negoziati potrebbero svolgersi con la partecipazione di esperti civili e con la supervisione di mediatori internazionali. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare le questioni più delicate tra i due Paesi attraverso canali diplomatici e tecnici, evitando che la crisi degeneri in uno scontro armato.

Parallelamente, Beirut ha adottato misure interne che segnano un cambiamento significativo nella gestione della sicurezza nazionale. In precedenza, il governo libanese ha infatti imposto un divieto di attività armate sul territorio nazionale al movimento sciita Hezbollah, storicamente coinvolto nelle tensioni con Israele lungo il confine meridionale del Paese.

La decisione viene interpretata da diversi osservatori come un tentativo delle autorità libanesi di rafforzare il controllo statale sulle attività militari e di dimostrare alla comunità internazionale la volontà di ridurre il rischio di escalation.

Il confine tra Libano e Israele rimane uno dei punti più sensibili del Medio Oriente. Negli ultimi mesi le tensioni sono aumentate, alimentate dagli scontri sporadici e dal clima di instabilità regionale. In questo contesto, la riapertura dei negoziati potrebbe rappresentare un primo passo verso un allentamento della crisi, anche se il percorso diplomatico si preannuncia complesso.

Per Beirut, tuttavia, la priorità resta evitare che il Paese venga trascinato in un nuovo conflitto che aggraverebbe ulteriormente la già difficile situazione economica e politica interna.