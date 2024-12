Libano. Mikati chiede il ritiro delle forze israeliane

di Giuseppe Gagliano –

Il premier libanese ad interim, Najib Mikati, ha chiesto agli Stati Uniti e alla Francia di fare pressione su Israele per accelerare il ritiro delle truppe dal Libano meridionale. Si tratta di un gesto politicamente significativo, che riflette la complessa rete di equilibri interni ed esterni che il Libano cerca di gestire in un contesto regionale sempre più instabile.

La richiesta di Mikati rappresenta un chiaro tentativo di rafforzare la legittimità del governo libanese, spesso percepito come debole o subordinato alle dinamiche di potere delle fazioni interne. Rivolgersi agli Stati Uniti e alla Francia, attori storicamente influenti nella regione, serve a sottolineare che Beirut non intende lasciare spazio a interpretazioni sulla propria sovranità territoriale.

Inoltre Mikati ha richiamato la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel 2006, per ribadire che il ritiro israeliano non è solo una richiesta libanese, ma un obbligo internazionale. È un modo per incorniciare la questione non come un confronto bilaterale tra Libano e Israele, ma come una violazione di norme condivise che richiedono il coinvolgimento di tutta la comunità internazionale.

La necessità di un ritiro completo delle truppe israeliane è anche legata alla delicata situazione interna del Libano. Il governo di Mikati, debole e ad interim, è consapevole che ogni percezione di lentezza o ambiguità può essere sfruttata dai suoi oppositori, in primis Hezbollah. L’organizzazione sciita potrebbe presentarsi come il vero difensore della sovranità libanese, alimentando ulteriormente la narrativa che l’esercito regolare è incapace di garantire la sicurezza e il controllo del territorio.

La presenza israeliana, seppur limitata, offre ad Hezbollah un pretesto per continuare a mantenere la propria forza militare nel sud del Paese, giustificando la sua esistenza come “resistenza” contro l’occupazione. Un ritiro israeliano rapido, accompagnato dal dispiegamento delle forze regolari libanesi, potrebbe quindi privare Hezbollah di una parte del suo discorso legittimante.

Dal punto di vista israeliano, il ritiro dal Libano meridionale è un dossier complesso. Da un lato Israele non ha interesse a mantenere una presenza militare che alimenta tensioni e critiche internazionali. Dall’altro l’instabilità politica e la forza di Hezbollah pongono interrogativi sulla sicurezza dei propri confini.

In questo contesto il temporeggiare attribuito da Mikati potrebbe non essere solo una questione di strategia, ma anche di valutazioni pratiche: ogni metro lasciato nel sud del Libano potrebbe diventare una base per potenziali attacchi futuri.

La richiesta di Mikati si inserisce anche in un quadro geopolitico più ampio, dove la presenza di Israele nel Libano meridionale funge da termometro delle relazioni nella regione. Accelerare il ritiro significa rafforzare il ruolo della diplomazia internazionale e ridurre la pressione su un Paese già alle prese con una crisi economica e sociale devastante.

Tuttavia il Libano cammina su una linea sottile: chiedere il supporto degli Stati Uniti e della Francia potrebbe essere interpretato come un segnale di debolezza, un’ulteriore prova dell’incapacità di agire autonomamente. Ma è anche un richiamo al fatto che le tensioni tra Libano e Israele non sono questioni isolate, bensì parte di una più ampia dinamica che coinvolge potenze regionali e globali.

La richiesta di Mikati non è quindi solo una questione di politica estera, ma anche una mossa per consolidare la posizione del governo libanese e riaffermare la sovranità del Paese. Il Libano però deve affrontare una realtà complessa: la sua fragilità interna e le pressioni esterne richiedono un equilibrio delicato tra diplomazia internazionale, stabilità regionale e controllo interno. In questo contesto, ogni giorno di ritardo nel ritiro israeliano ha implicazioni che vanno ben oltre il confine meridionale.