Liberia. Il governo punta a triplicare la quantità di ferro estratto

di Giuseppe De Santis –

La Liberia è uno dei Paesi più poveri al mondo e, per questo, è comprensibile che il governo voglia massimizzare i benefici economici derivanti dall’estrazione di minerali.

Uno di questi è il ferro, di cui finora sono stati estratti circa 10 milioni di tonnellate all’anno: una cifra notevole che il governo liberiano intende triplicare, portandola a 30 milioni di tonnellate.

A spingere verso questa espansione è il colosso dell’acciaio ArcelorMittal, che sta investendo nell’ampliamento della linea ferroviaria e delle infrastrutture portuali per trasportare il minerale estratto.

A guidare la domanda è la Cina, che ha importato quantità record di ferro, e la Liberia punta a trarre vantaggio da questa situazione diventando un importante fornitore.

Per massimizzare i benefici economici derivanti dall’estrazione mineraria, il parlamento liberiano sta lavorando a una nuova legge che prevede la partecipazione del governo in ogni progetto minerario fino a un massimo del 25%. La normativa prevede inoltre royalties sull’estrazione dei minerali pari al 4,5% per il ferro, al 3% per l’oro e all’8% per i minerali pesanti.