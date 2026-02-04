Libia. Voci non confermate sull’uccisione di Saif al-Islam Gheddafi

di Guido Keller –

Negli ultimi giorni alcune voci circolate online hanno parlato della presunta morte di Saif al-Islam Gheddafi, figura tra le più controverse della Libia post-rivoluzione. Tuttavia, al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale che attesti il suo decesso. Nessuna autorità libica, né fonti diplomatiche o agenzie di stampa internazionali, ha riportato notizie verificate in tal senso, lasciando intendere che si tratti dell’ennesima ondata di indiscrezioni non supportate da prove concrete.

Figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, Saif al-Islam era stato a lungo considerato il possibile successore politico del padre. A differenza di altri membri della famiglia, aveva cercato di costruirsi un’immagine più dialogante con l’Occidente, promuovendo riforme economiche e aperture diplomatiche. Prima del 2011 veniva spesso presentato come il volto “moderno” del regime, capace di parlare con governi europei e organizzazioni internazionali.

La guerra civile che portò al crollo del regime cambiò radicalmente il suo destino. Dopo mesi di fuga, venne catturato da milizie nel sud del Paese e rimase a lungo detenuto. Su di lui pende ancora un mandato della Corte Penale Internazionale con accuse legate ai fatti del conflitto. Nonostante ciò, negli anni successivi è riapparso a più riprese sulla scena pubblica, tentando persino un ritorno politico con una candidatura alle elezioni presidenziali poi rinviate.

Proprio questa sua presenza intermittente, fatta di lunghe assenze e improvvise ricomparse, ha spesso alimentato speculazioni e notizie infondate sul suo stato di salute o sulla sua sorte. Le recenti voci sulla morte sembrano nascere soprattutto da post sui social e siti poco affidabili, privi di riscontri. Al contrario, fino a tempi recenti Saif al-Islam aveva rilasciato dichiarazioni e contatti con la stampa: nel 2018 aveva presentato il suo programma “Libia domani” proponendosi per tentare di risolvere la crisi politica in corso ancora oggi.

In un contesto fragile e frammentato come quello della Libia, dove le informazioni circolano spesso senza verifiche e la propaganda resta uno strumento diffuso, la prudenza è d’obbligo. Parlare oggi della “morte di Saif Gheddafi” significa diffondere una notizia che, allo stato attuale, non trova alcun riscontro fattuale.

Più che un epilogo certo, la sua vicenda continua a rappresentare uno dei tanti nodi irrisolti della storia recente libica: quella di un uomo passato dall’essere l’erede designato di un regime a simbolo di un Paese ancora sospeso tra passato e futuro.