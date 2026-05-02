Libri. Aldo Giannuli, “Ombre sulla Repubblica. Italia, 1945-1948: una guerra civile latente”

La Repubblica segreta e la lunga ombra degli apparati.

Recensione a cura dì Giuseppe Gagliano.

“Ombre sulla Repubblica. Italia, 1945-1948: una guerra civile latente”, di Aldo Giannuli, affronta la nascita della Repubblica italiana partendo da una convinzione precisa: per comprendere davvero quel passaggio non basta osservare la scena pubblica della politica. Non bastano il referendum istituzionale, l’Assemblea Costituente, la nuova Carta costituzionale, le elezioni del 18 aprile 1948, il consolidamento della Democrazia Cristiana o la sconfitta del Fronte socialcomunista. Tutto questo è decisivo, ma non esaurisce la questione.

Per capire come nacque davvero la Repubblica bisogna guardare anche altrove: negli apparati di sicurezza, nei servizi informativi, nelle reti clandestine, negli archivi ereditati dal vecchio Stato, nelle strutture militari e di polizia, nei rapporti con gli Alleati, nei canali riservati attraverso i quali si andò formando quella che potremmo chiamare la Repubblica profonda.

Il libro di Giannuli è importante proprio perché sposta il punto di osservazione. La Repubblica non viene letta solo come il risultato di una fondazione giuridica e politica, ma come il prodotto di una complessa operazione di stabilizzazione. Una stabilizzazione che passa dalla Costituzione, certo, ma anche dal controllo dell’ordine pubblico, dalla gestione delle armi rimaste in circolazione, dalla sorveglianza delle organizzazioni politiche, dal recupero selettivo di pezzi dello Stato precedente, dalla penetrazione americana, dall’anticomunismo degli apparati e dalla presenza irrisolta del fascismo clandestino.

In questo senso, i servizi segreti non sono un capitolo marginale della vicenda repubblicana. Sono uno dei luoghi in cui si decide la natura concreta del nuovo Stato. Non perché essi sostituiscano la politica, né perché tutto possa essere spiegato attraverso una trama occulta. Sarebbe una semplificazione. Ma perché, in un Paese uscito dalla guerra, dalla dittatura, dalla sconfitta militare e da una guerra civile, l’informazione riservata diventa potere. Sapere chi possiede armi, chi mantiene contatti con vecchie reti fasciste, chi organizza scioperi, chi riceve sostegni dall’estero, chi prepara piani insurrezionali veri o presunti, chi controlla le piazze, le fabbriche e le campagne significa partecipare alla definizione stessa dell’ordine repubblicano.

Il dopoguerra come territorio instabile

Il 1945 italiano non è l’anno di una pacificazione compiuta. È l’anno di una vittoria, ma anche di una frattura ancora aperta. Il fascismo è stato sconfitto, ma non è stato dissolto in ogni sua articolazione. La Resistenza ha vinto, ma non ha cancellato la presenza di apparati, culture amministrative, funzionari, ufficiali, reti informative e mentalità cresciute dentro lo Stato fascista. La monarchia è in crisi, ma lo Stato non può essere rifondato da zero. Le sinistre sono fortissime, ma proprio questa forza produce paura nei settori moderati, nella Chiesa, negli industriali, negli americani e negli apparati di sicurezza.

È in questa condizione che Giannuli colloca la categoria di guerra civile latente. Non una guerra civile aperta, come in Grecia. Non un conflitto militare generalizzato. Ma una guerra civile possibile, trattenuta, sospesa. Un conflitto che non esplode, ma continua a orientare le decisioni fondamentali dello Stato.

La latenza non significa assenza. Significa presenza sotto soglia. La violenza non domina l’intero Paese, ma resta possibile. Le armi non sono più esibite come durante la guerra partigiana, ma non sono tutte rientrate. Il fascismo non governa più, ma alcune sue reti restano operative o disponibili a nuove collocazioni. Il Partito comunista partecipa alla vita democratica, ma viene osservato come potenziale minaccia sistemica. Gli Stati Uniti non occupano politicamente l’Italia, ma ne condizionano in profondità la collocazione internazionale.

In un simile quadro, i servizi segreti diventano lo strumento attraverso cui lo Stato tenta di trasformare l’incertezza in conoscenza e la conoscenza in controllo. La Repubblica nasce così anche come macchina informativa: deve sapere, classificare, prevenire, neutralizzare. Deve impedire che il conflitto latente precipiti in conflitto aperto.

La continuità degli apparati

Uno dei nodi più profondi riguarda la continuità tra vecchio e nuovo Stato.

Il passaggio dal fascismo alla Repubblica viene spesso raccontato come una rottura netta. Sul piano politico e costituzionale, questa rottura è reale. Ma sul piano degli apparati la storia è più complessa. Gli Stati non vengono smontati e ricostruiti in un giorno. Soprattutto gli apparati di sicurezza conservano una memoria lunga: uomini, archivi, procedure, fonti, metodi, linguaggi, relazioni interne e internazionali.

Un servizio segreto non è soltanto una struttura burocratica. È un patrimonio di informazioni, di contatti, di abitudini operative. Anche quando cambia nome, non necessariamente cambia natura. Anche quando viene sciolto formalmente, può sopravvivere attraverso uomini, canali e competenze. Ed è proprio qui che Giannuli individua una delle ambiguità originarie della Repubblica.

Il nuovo Stato democratico ha bisogno di apparati per difendersi. Ma gli apparati di cui dispone provengono in larga parte dalla storia precedente. La Repubblica deve essere antifascista, ma eredita pezzi di uno Stato che antifascista non era. Deve fondare una nuova legalità, ma si appoggia anche su uomini formati dentro una cultura dell’ordine pubblico autoritaria, gerarchica, diffidente verso il conflitto sociale e abituata a considerare l’opposizione politica come problema di sicurezza.

Il problema non è stabilire una continuità meccanica tra fascismo e Repubblica. Il punto è più sottile e più serio: capire quanto la democrazia italiana sia nata attraverso un compromesso implicito con gli apparati del passato. Compromesso in parte necessario, perché nessuno Stato può privarsi improvvisamente delle proprie strutture di sicurezza; ma anche compromesso rischioso, perché quelle strutture portavano con sé culture, priorità e fedeltà non sempre compatibili con una democrazia pienamente trasparente.

La trasformazione del nemico interno

Il passaggio decisivo è la trasformazione della figura del nemico interno.

Durante il fascismo, il nemico interno era l’antifascista: il comunista, il socialista, il liberale, il cattolico dissidente, l’anarchico, il sindacalista non allineato. Dopo il 1945, l’antifascismo diventa fondamento della nuova legittimità repubblicana. Ma quasi subito, dentro il nuovo quadro internazionale, il comunismo diventa il principale oggetto di sorveglianza.

Questa trasformazione è centrale. Il Partito comunista italiano non è una forza illegale. È uno dei protagonisti della Resistenza, partecipa alla Costituente, ha un vastissimo radicamento popolare, rappresenta milioni di italiani. Tuttavia viene percepito da settori decisivi dello Stato come una minaccia potenziale. È dentro la Repubblica, ma anche sotto osservazione. È costituzionale, ma sospetto. È nazionale, ma legato all’immaginario geopolitico dell’Unione Sovietica.

I servizi segreti si collocano esattamente in questo punto di tensione. Essi devono osservare una forza politica legale come se potesse diventare, in determinate condizioni, una forza eversiva. Devono monitorare il partito, i sindacati, le fabbriche, le sezioni territoriali, i collegamenti internazionali, le eventuali armi nascoste, le reti partigiane non disarmate, le mobilitazioni di piazza.

Qui nasce una delle caratteristiche più durature della storia italiana: il conflitto politico viene letto anche come questione di sicurezza nazionale. Questo non elimina la democrazia, ma la condiziona. Il pluralismo esiste, ma non tutti i soggetti del pluralismo sono considerati ugualmente affidabili dagli apparati. La Repubblica ammette il PCI nel gioco democratico, ma lo tiene fuori dall’area del governo. Il sospetto diventa struttura.

Servizi ufficiali e strutture parallele

Un altro aspetto decisivo è la molteplicità degli apparati informativi.

Nel dopoguerra non esiste soltanto un servizio segreto ufficiale, ordinato, lineare, pienamente riconducibile a una catena istituzionale trasparente. Esistono strutture militari in trasformazione, uffici riservati del Ministero dell’Interno, reti alleate, canali americani, informatori legati al mondo industriale, residui di apparati fascisti, organizzazioni clandestine di destra, servizi di partito, circuiti informali.

Questa pluralità rende il quadro molto più complesso. Il potere informativo non è concentrato in un unico centro. È disperso, stratificato, competitivo. E proprio questa dispersione produce zone grigie. Dove finisce lo Stato e dove comincia il servizio parallelo? Dove finisce la collaborazione con gli Alleati e dove comincia la subordinazione? Dove finisce la prevenzione legittima e dove comincia la manipolazione politica? Dove finisce l’antifascismo istituzionale e dove comincia l’uso tattico di elementi neofascisti in chiave anticomunista?

Giannuli costringe a porsi queste domande. E lo fa evitando due scorciatoie. La prima è quella del complottismo, secondo cui tutto sarebbe diretto da una regia occulta. La seconda è quella dell’ingenuità istituzionale, secondo cui i servizi sarebbero semplici strumenti tecnici dello Stato. La realtà è più difficile: i servizi sono apparati dello Stato, ma in una fase di transizione possono diventare anche luoghi di continuità, di opacità, di influenza esterna e di lotta politica indiretta.

Il rapporto con gli Stati Uniti

Il ruolo degli Stati Uniti è uno dei punti essenziali.

L’Italia del dopoguerra è un Paese strategico: mediterraneo, sconfitto, economicamente fragile, con un Partito comunista fortissimo e una posizione geopolitica decisiva nel nuovo confronto tra Est e Ovest. Per Washington, l’Italia non è soltanto un Paese da aiutare. È un fronte da stabilizzare.

La penetrazione americana non passa solo attraverso gli aiuti economici o la diplomazia ufficiale. Passa anche attraverso l’intelligence. Gli Stati Uniti hanno bisogno di conoscere il quadro politico italiano, di valutare la forza del PCI, di sostenere i settori affidabili, di costruire rapporti con gli apparati italiani, di seguire le tensioni sociali, di prevenire uno spostamento dell’Italia fuori dal campo occidentale.

I servizi italiani si ricostruiscono quindi dentro una relazione stretta con l’apparato americano. Questa relazione produce un effetto profondo: la sicurezza nazionale italiana viene progressivamente identificata con la collocazione occidentale. La minaccia comunista non è più soltanto una questione interna. È il riflesso locale della guerra fredda globale.

Da questo punto di vista, la sovranità italiana nasce già condizionata. Non annullata, ma condizionata. Lo Stato repubblicano è formalmente indipendente, ma opera dentro un sistema di vincoli economici, militari, diplomatici e informativi. I servizi sono uno dei luoghi in cui questa sovranità condizionata diventa pratica quotidiana.

Il fascismo clandestino e il riuso dell’anticomunismo

Accanto alla sorveglianza sulle sinistre, Giannuli insiste sulla sopravvivenza del fascismo clandestino.

Il fascismo è sconfitto, ma non evaporato. Ex militanti, ex funzionari, ex ufficiali, uomini della Repubblica Sociale, reti di protezione, ambienti monarchici e settori della destra radicale cercano nuovi spazi. Alcuni restano nell’illegalità. Altri vengono osservati. Altri si ricollocano. Altri ancora possono apparire utili in una logica anticomunista.

Questa è una delle questioni più scabrose. La Repubblica nasce antifascista, ma l’anticomunismo diventa rapidamente il criterio operativo di molti apparati. Quando l’anticomunismo pesa più dell’antifascismo, la linea di confine si fa ambigua. Il vecchio nemico fascista può diventare, in alcuni casi, un soggetto da controllare ma non da eliminare completamente; un serbatoio pericoloso ma disponibile; una presenza imbarazzante ma talvolta funzionale.

Qui sta una delle “ombre” più profonde richiamate dal titolo del libro. Non la negazione dell’antifascismo repubblicano, ma la sua applicazione incompleta e selettiva. Non la restaurazione fascista, ma la sopravvivenza di frammenti del vecchio mondo dentro una Repubblica che aveva bisogno di tutti gli strumenti disponibili per contenere il comunismo.

Intelligence e grande industria

Il libro permette anche di leggere il rapporto tra servizi e mondo economico.

Nel dopoguerra, la fabbrica è uno dei centri del conflitto politico. Non è solo luogo di produzione, ma spazio di organizzazione sindacale, mobilitazione operaia, radicamento comunista e socialista. Per la grande industria, il conflitto sociale non è soltanto una vertenza salariale: può apparire come un problema di ordine politico e di sicurezza.

Da qui nasce l’esigenza di informazione. Sapere che cosa accade nelle fabbriche, quali quadri sindacali sono più influenti, quali reparti sono più politicizzati, quali scioperi possono esplodere, quali rapporti esistono tra sindacato e partito diventa fondamentale. L’intelligence entra così nel conflitto sociale. Non riguarda soltanto caserme, confini e ambasciate. Riguarda anche officine, consigli di fabbrica, sindacati, quartieri operai.

Questo punto è cruciale perché mostra come la Repubblica nascente non debba soltanto costruire istituzioni democratiche, ma anche difendere un determinato ordine sociale. L’informazione riservata serve a contenere il conflitto, a impedirne la radicalizzazione, a proteggere gli assetti proprietari e industriali, a garantire che l’inclusione politica delle masse non si trasformi in rottura rivoluzionaria.

Il Ministero dell’Interno come cuore della normalizzazione

Accanto ai servizi militari, un ruolo centrale spetta al Ministero dell’Interno.

Nel 1945-1948 l’ordine pubblico non è una funzione ordinaria. È una questione di sopravvivenza dello Stato. Le piazze possono esplodere. Le campagne sono attraversate da conflitti sociali. Le armi circolano. Il banditismo può intrecciarsi con la politica. I gruppi fascisti clandestini non sono completamente neutralizzati. Le sinistre hanno una straordinaria capacità di mobilitazione.

Il Viminale diventa perciò il luogo della normalizzazione. Non deve solo reprimere disordini. Deve impedire che il conflitto sociale diventi crisi di regime. Deve distinguere tra protesta e insurrezione, tra militanza e minaccia, tra ordine pubblico e lotta politica. Ma proprio questa distinzione è spesso incerta.

In questo passaggio, la polizia e gli apparati informativi assumono un ruolo politico. Non necessariamente partitico, ma politico nel senso più profondo: decidono quali fenomeni sono pericolosi, quali gruppi devono essere seguiti, quali reti devono essere penetrate, quali soggetti devono essere disarmati, quali possono essere tollerati.

La sicurezza diventa così una forma di governo. E la Repubblica nasce anche attraverso questo governo della sicurezza.

Dal 18 aprile alla guerra civile fredda

Le elezioni del 18 aprile 1948 rappresentano il momento in cui la guerra civile latente viene stabilizzata.

La vittoria della Democrazia Cristiana non elimina la frattura. La congela. Il PCI resta dentro la Repubblica, ma fuori dalla possibilità reale di guidarla. La sinistra partecipa al Parlamento, ai comuni, ai sindacati, alla vita pubblica, ma viene esclusa dall’alternanza nazionale. La collocazione occidentale diventa irreversibile. Gli Stati Uniti ottengono la garanzia politica che l’Italia non cambierà campo. Gli apparati assumono una missione di lungo periodo: sorvegliare e contenere la frattura interna.

Da qui nasce quella che Giannuli definisce guerra civile fredda. Non più guerra civile possibile nell’immediato, ma conflitto permanente al di sotto della soglia armata. Una parte del Paese governa; un’altra parte viene riconosciuta democraticamente ma esclusa strategicamente. La democrazia funziona, ma il suo perimetro è vigilato.

Per i servizi, questo significa passare dall’emergenza del dopoguerra a una sorveglianza strutturale. Non si tratta più solo di fronteggiare il caos del 1945. Si tratta di custodire nel tempo un equilibrio politico. Ed è qui che la Repubblica italiana assume una delle sue caratteristiche più tipiche: essere una democrazia reale, ma bloccata; pluralista, ma sorvegliata; costituzionale, ma attraversata da vincoli profondi.

Le ombre non cancellano la Repubblica, la spiegano

Il punto più delicato è evitare una lettura caricaturale.

Giannuli non riduce la Repubblica a una finzione. Non sostiene che la democrazia italiana sia stata soltanto una copertura. La Costituzione fu reale. Il voto fu reale. I partiti furono reali. La partecipazione popolare fu reale. La rottura con il fascismo fu reale.

Ma reale fu anche l’altra dimensione: gli apparati, la sorveglianza, i vincoli americani, l’anticomunismo di Stato, la continuità di personale, il fascismo clandestino, i servizi paralleli, la gestione riservata del conflitto politico.

Le ombre non annullano la luce della Repubblica. La rendono più comprensibile. Mostrano che la democrazia italiana nacque da un equilibrio difficile tra liberazione e controllo, tra partecipazione e paura, tra rottura e continuità, tra sovranità nazionale e dipendenza occidentale, tra antifascismo costituzionale e anticomunismo operativo.

Una Repubblica democratica ma sorvegliata

Il cuore dell’introduzione potrebbe essere riassunto così: la Repubblica italiana nasce come democrazia costituzionale, ma anche come democrazia sorvegliata.

Sorvegliata dagli Alleati, in particolare dagli Stati Uniti. Sorvegliata dagli apparati interni. Sorvegliata dalla paura della guerra civile. Sorvegliata dal sospetto verso il comunismo. Sorvegliata dalla necessità di impedire che il conflitto sociale rompesse l’ordine politico. Sorvegliata dalla memoria del fascismo e dalla sua sopravvivenza clandestina.

Questa sorveglianza fu forse, in parte, il prezzo della stabilità. L’Italia evitò il destino della Grecia, evitò una guerra civile aperta, evitò un colpo di Stato riuscito, costruì una democrazia parlamentare e una Costituzione avanzata. Ma pagò questa stabilità con un sistema bloccato, con una sovranità condizionata, con una lunga opacità degli apparati e con una frattura politica mai davvero ricomposta.

È qui che il libro di Giannuli trova la sua forza maggiore. Non offre una storia consolatoria. Non propone nemmeno una storia puramente accusatoria. Propone una storia adulta, nella quale la Repubblica viene presa sul serio proprio perché non viene idealizzata.

La funzione storica dei servizi

Studiare i servizi segreti nel triennio 1945-1948 significa allora interrogare la qualità originaria della Repubblica italiana.

I servizi sono il punto in cui si incrociano tutte le grandi questioni del dopoguerra: la continuità dello Stato, la sconfitta del fascismo, il riassorbimento degli apparati, la forza del PCI, la paura della rivoluzione, il ruolo degli Stati Uniti, la pressione della Chiesa, gli interessi della grande industria, il controllo dell’ordine pubblico, la costruzione del centrismo, la nascita della guerra fredda.

Per questo non possono essere considerati un tema secondario. Nei servizi si vede ciò che spesso resta nascosto nella narrazione politica tradizionale: il modo in cui uno Stato definisce i propri nemici, organizza le proprie paure, conserva la propria memoria e costruisce la propria capacità di controllo.

La Repubblica, insomma, non nacque soltanto nei comizi, nelle urne e nell’aula della Costituente. Nacque anche nei dossier, negli archivi, nelle informative riservate, nelle relazioni con gli apparati americani, nelle decisioni del Viminale, nelle operazioni di monitoraggio delle sinistre, nella gestione del neofascismo, nella riorganizzazione delle strutture militari e di polizia.

Conclusione

Ombre sulla Repubblica è un titolo particolarmente esatto perché non indica un’oscurità esterna alla Repubblica, ma un’ombra proiettata dalla sua stessa nascita. La Repubblica italiana nasce nella luce della democrazia costituzionale, ma anche nella penombra degli apparati. Nasce dalla Resistenza, ma anche dalla gestione delle sue conseguenze. Nasce dall’antifascismo, ma anche dal riuso selettivo di pezzi del vecchio Stato. Nasce dalla sovranità popolare, ma anche dentro il vincolo americano. Nasce dal pluralismo, ma anche dalla sorveglianza del pluralismo.

Il libro di Giannuli obbliga a tenere insieme questi due piani. Senza la Costituzione, il voto e i partiti di massa non si capirebbe la grandezza della fondazione repubblicana. Senza i servizi, gli apparati e le reti riservate non se ne capirebbero le ambiguità profonde.

La domanda decisiva, allora, non è soltanto come nacque la Repubblica, ma attraverso quali strumenti essa imparò a difendersi, a controllarsi e a limitarsi. E proprio qui i servizi segreti diventano una chiave di lettura essenziale: non il retroscena romanzesco della storia italiana, ma uno dei laboratori in cui si formò la struttura reale del potere repubblicano.