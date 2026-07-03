Libri. Giulio Sapelli, “Il nuovo mondo. Guerra terra potere, Trump e i nuovi imprerialismi”

Il mondo non è più quello che credevamo di conoscere. Le alleanze si spostano, le potenze cambiano rotta in modo improvviso e imprevedibile, le certezze che credevamo di avere si sgretolano sotto i nostri occhi. Nella sua ultima opera, Giulio Sapelli offre una chiave di lettura controcorrente e profondamente illuminante per orientarsi nel caos dell’attualità geopolitica, indagando sulle forze profonde che lo generano. Al centro del libro, un concetto destinato a far discutere: il neo-royalismo, o royalistic empire. È la forma contemporanea del “governo del capitale” che, secondo Sapelli, trova la sua espressione più evidente nell’era trumpiana. Un sistema in cui l’interesse nazionale americano torna a imporsi come principio assoluto, riformulando la politica estera e la strategia di sicurezza in chiave di potenza.

Ma questo nuovo ordine mondiale non è privo di contraddizioni. Dietro la forza apparente si nascondono le fragilità strutturali di un’economia segnata dalla deindustrializzazione, politiche protezionistiche potenzialmente destabilizzanti e un capitalismo sempre più predatorio. Elementi che, invece di consolidare l’egemonia americana, potrebbero accelerarne il declino e aprire la strada a nuovi equilibri post-americani.

Con la sua consueta lucidità, Sapelli scava nelle crepe del presente. Il nuovo mondo è un faccia a faccia con la Storia, un saggio che rifiuta le semplificazioni dell’attualità tecnologica e delle narrazioni facili sull’intelligenza artificiale, per riportare l’attenzione sulle fratture reali della globalizzazione.

L’autore.

Giulio Sapelli (Torino, 1947) ha insegnato Storia economica ed Economia politica nelle università europee e delle due Americhe e ha lavorato come consulente e consigliere d’amministrazione in importanti gruppi industriali e finanziari. Nel 2020 gli è stato assegnato il Premio Fieri (Fincantieri) alla carriera. È Presidente della Fondazione Germozzi di Confartigianato. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Oltre il capitalismo (2018), Nulla è come prima (2019, con Enrico Quintavalle), Perché esistono le imprese e come sono fatte (2019), Pandemia e Resurrezione (2020), Nella storia mondiale (2021) e Draghi o il caos (2021, con Lodovico Festa), Ucraina anno zero (2022), Verso la fine del mondo (2024), Il grande ritorno (2025).

Ed. Guerini e Associati – Pagine 176 | Prezzo euro 19,00 | ISBN 9788862509589