Lo storytelling aziendale diventa green

Lo storytelling aziendale è la migliore arma che le aziende di oggi hanno a loro disposizione.

I consumatori finali non sono più infatti interessati solo ed esclusivamente alla qualità di un

prodotto o di un servizio, né vanno alla ricerca di aziende che siano economiche e che

offrano quindi la possibilità di risparmiare. No, i consumatori finali di oggi vogliono scegliere

delle aziende che rispecchiano i loro stessi ideali. E per riuscire a raccontare i propri ideali,

quella che viene definita comunemente filosofia aziendale, cosa ci potrebbe essere di meglio di un bel racconto? Il racconto infatti non è una mera descrizione, ma un intreccio di

emozioni, che vanno a colpire dritto al cuore il consumatore finale permettendo che si

innamori di quella realtà aziendale, scegliendola oggi e per sempre. Sì, lo storytelling

aziendale è la migliore arma che le aziende di oggi hanno. Dobbiamo ammettere però che è

necessario scegliere i canali giusti attraverso i quali riuscire a fare storytelling aziendale.

Lo storytelling aziendale, compreso a nostro avviso anche il visual storytelling, può essere

condotto con canali di stampo tradizionale, su cartaceo quindi, ma a nostro avviso questo è

un modo di raccontarsi di nicchia, ideale magari per le fiere di settore o altri eventi in cui si

deve raggiungere il cuore di pochi consumatori appena. Se davvero si desidera poter

ottenere il massimo della visibilità possibile è ai canali online e digitali che è necessario

rivolgere la propria attenzione, perché grazie al potere del web non ci sono barriere

geografiche o fisiche difficili da attraversare e si ha la massima libertà di movimento

possibile, arrivando così al cuore di milioni e milioni di possibili consumatori in pochi minuti

appena.

Sì quindi ai canali pensati per lo storytelling aziendale online, ma è bene optare per un

canale generico o per un canale specializzato in uno storytelling ben preciso? A nostro

avviso i canali generici sono dispersivi ed è davvero molto difficile tramite questi strumenti,

per quanto sicuramente performanti, riuscire ad entrare in contatto solo con il proprio target di riferimento. Si entra in contatto anche con persone che non fanno parte del proprio target e che quindi, per quanto incuriosite, alla fine non sceglieranno quell’azienda a discapito delle altre. Chi ha come target di riferimento persone amanti di prodotti italiani di qualità, dovrebbe allora optare per un canale online specializzato nello storytelling per le aziende del comparto Made in Italy, mentre chi ha come target i consumatori più giovani attenti alle problematiche ambientali dovrebbe prendere in considerazione un canale online dedicato allo storytelling green, giusto per fare un paio di esempi.

Lo storytelling green? Esiste veramente? Certo che esiste, si tratta dello storytelling aziendale pensato solo ed esclusivamente per tutte quelle aziende che si sono contraddistinte dalle altre per la loro sostenibilità. Sono aziende che hanno diminuito con il

tempo l’impatto della loro produzione e della loro attività sull’ambiente in cui viviamo, ma

anche aziende che hanno deciso di investire in progetti esterni green. Sono aziende che

sentono di fare parte del cambiamento e scegliendole anche i consumatori possono dare un

valido aiuto al pianeta in cui viviamo. Tra i canali online dedicati proprio allo storytelling

green, dobbiamo sicuramente ricordare Bigproblemsmartsolution .

Si tratta di un’iniziativa che nasce grazie a Giuseppe Piro, imprenditore digitale che non è

certo nuovo al mondo dello storytelling. Porta avanti lo storytelling aziendale infatti da molti

anni e ha già creato dei canali pensati per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di

trovare un po’ di slancio per riuscire a combattere la concorrenza, per il comparto del Made

in Italy, per le aziende specializzate in prodotti sani e genuini. Ora ha deciso di dare voce

alle aziende green e, insieme ad esse, a tutte quelle aziende etiche che offrono quindi

condizioni di lavoro eccellenti per i loro dipendenti e che non sfruttano il lavoro minorile, le

aree svantaggiate del pianeta, le aree in guerra e simili.