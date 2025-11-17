L’Unione Europea e l’Africa nel nuovo ordine multipolare: una strategia che va ripensata

di Giorgio Raimondi –

In un mondo sempre più multipolare, l’Africa non è più il semplice destinatario dell’aiuto internazionale, ma un attore strategico centrale nelle nuove dinamiche globali. Le potenze tradizionali, come Francia e Stati Uniti, restano coinvolte, ma la mappa dell’influenza si è fatta più complessa: Cina, Turchia, Russia, Paesi del Golfo, India e Giappone intensificano le loro relazioni con il continente africano, sfruttando risorse naturali, catene del valore e opportunità infrastrutturali.

In questo contesto, l’Unione Europea ha davanti a sé una duplice sfida: mantenere la sua influenza strategica sull’Africa e, allo stesso tempo, proporre un modello di cooperazione più sostenibile e reciprocamente vantaggioso. Non più una logica di “aiuto”, ma una visione di partnership su energia, digitalizzazione, infrastrutture e innovazione.

Il punto della situazione: l’impegno europeo verso l’Africa.

Il rilancio del Global Gateway.

Al centro della strategia europea verso il continente africano c’è il programma Global Gateway, che combina fondi pubblici, finanziamenti europei e investimenti privati per promuovere una cooperazione strategica. Inizialmente concepito con un obiettivo di 300 miliardi di euro entro il 2027, il piano è stato recentemente aggiornato: secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’UE mira ora a mobilitare oltre 400 miliardi di euro entro il 2027. Questo nuovo target riflette una forte ambizione di intensificare gli investimenti nel sud del mondo, con un’attenzione particolare all’Africa.

I settori prioritari di investimento sono molteplici: energia rinnovabile, trasporti, digitale, istruzione, ricerca e salute. Questo approccio olistico, che va oltre il concetto tradizionale di aiuto, mira a stabilire relazioni durature basate su sviluppo, resilienza e vantaggio reciproco.

Energia e transizione verde: leva strategica.

L’energia rappresenta senza dubbio una priorità per l’UE nel dialogo con l’Africa. Attraverso il partenariato Just Energy Transition (JETP) e altri strumenti, l’UE sostiene Paesi africani nel passaggio verso un’economia a basse emissioni.

In particolare, l’UE ha siglato un pacchetto da 4,7 miliardi di euro con il Sudafrica: parte di questo sostegno è destinata allo sviluppo di idrogeno verde, alla valorizzazione dei minerali critici e a infrastrutture energetiche pulite, ma anche al rafforzamento della capacità produttiva farmaceutica. Questo accordo è stato annunciato durante il vertice UE-Sudafrica di marzo 2025, insieme all’avvio di negoziati per un partenariato commerciale in “settori puliti”.

Pochi mesi dopo, a ottobre 2025, la strategia si è ulteriormente rafforzata: l’UE, insieme ai suoi Stati membri e istituzioni di sviluppo, ha varato un nuovo pacchetto da quasi 12 miliardi di euro con il Sudafrica. Questi fondi dovrebbero sostenere la transizione energetica giusta, le infrastrutture digitali, la logistica verde e la produzione farmaceutica locale.

Innovazione spaziale, resilienza e cooperazione istituzionale.

Una delle novità più interessanti della cooperazione UE–Africa è il programma spaziale. All’inizio del 2025, l’UE ha lanciato il Programma Partnership Spaziale Africa-UE, con un impegno finanziario di 100 milioni di euro. Questo programma promuove l’uso di tecnologie spaziali per sistemi di allerta meteo e climatici, rafforzamento istituzionale nel settore spaziale e applicazioni satellitari per lo sviluppo economico.

Attraverso dati satellitari, l’Africa potrà migliorare la sua capacità di monitorare i cambiamenti ambientali, gestire meglio i disastri naturali e pianificare infrastrutture più resilienti. Inoltre, la partnership favorisce la costruzione di competenze istituzionali e tecniche africane nei settori spaziali, in un’ottica di cooperazione a lungo termine.

Il ruolo dei Paesi africani: protagonisti e beneficiari.

Nel panorama della cooperazione UE-Africa, alcuni Paesi africani emergono come partner strategici:

Sudafrica: è senza dubbio al centro dell’attenzione europea. Con i pacchetti da 4,7 miliardi e quasi 12 miliardi, l’UE punta su Pretoria per costruire catene del valore nel green hydrogen, nella farmaceutica e nelle infrastrutture digitali.

Altri Paesi africani: sebbene il Sudafrica sia il partner più visibile, l’UE canalizza investimenti anche in altri Stati subsahariani, in settori chiave come energia, digitalizzazione, trasporto e resilienza. Inoltre, i corridoi infrastrutturali e i progetti di convergenza energetica potrebbero coinvolgere più Paesi, favorendo l’integrazione regionale.

Paesi più vulnerabili: gli investimenti dell’UE in mini-grid, elettificazione rurale e progetti di energia decentralizzata possono avere un impatto importante su comunità spesso escluse, rafforzando la loro capacità di partecipare allo sviluppo economico.

Analisi critica: opportunità, limiti e rischi.

Nonostante l’ampiezza delle ambizioni, la strategia europea presenta diverse sfide. Opportunità:

– Partnership duratura: il modello di investimenti mix di Global Gateway consente di costruire relazioni strategiche su lungo periodo, non solo basate sull’aiuto.

– Leva climatica: puntare sulla transizione verde in Africa non solo supporta gli obiettivi climatici globali, ma genera anche opportunità di crescita industriale e tecnologica per l’Europa.

– Resilienza: grazie al programma spaziale, l’UE aiuta l’Africa a rafforzare la sua resilienza ai cambiamenti climatici, sfruttando tecnologie avanzate.

– Sovranità condivisa: investire nelle capacità locali e negli attori istituzionali africani significa costruire cooperazione paritaria, anziché imporre modelli esterni.

Limiti e rischi:

– Capacità di assorbimento: molti Paesi africani potrebbero non avere strutture amministrative o tecniche sufficienti per gestire efficacemente grandi progetti infrastrutturali, con il rischio di inefficienze o ritardi.

– Dipendenza finanziaria: se non gestito con attenzione, un grande flusso di capitali europei potrebbe creare nuove forme di dipendenza economica, replicando modelli neocoloniali.

– Concorrenza geopolitica: Cina, Russia e altri attori potrebbero offrire condizioni di finanziamento più rapide o meno condizionate, mettendo sotto pressione l’UE per essere competitiva.

– Instabilità politica: la fragilità istituzionale, conflitti o instabilità in molti Paesi africani possono minare la realizzazione dei piani di investimento.

– Impatto sociale e ambientale: anche i progetti “verdi” possono avere effetti negativi su comunità locali (territorio, espropri, diritti), se non sono progettati con un coinvolgimento reale delle popolazioni.

Verso una strategia più efficace: proposte per l’UE.

Alla luce di queste opportunità e rischi, l’Unione Europea dovrebbe rafforzare e affinare la sua strategia africana su più fronti:

Maggiore coinvolgimento del settore privato

Utilizzare strumenti di finanza mista (blended finance) per attrarre imprese europee, ridurre il rischio percepito e finanziare progetti su scala più ampia.

Capacità istituzionali africane.

Non basta costruire infrastrutture: l’UE deve promuovere il rafforzamento delle istituzioni africane, offrendo formazione tecnica, supporto regolatorio e governance di progetto, affinché i Paesi locali possano gestire autonomamente gli investimenti.

Catene del valore strategiche.

L’Europa dovrebbe favorire non solo l’estrazione di risorse, ma lo sviluppo industriale locale: investire in raffineria, tecnologie rinnovabili, idrogeno verde per creare valore in loco e ridurre la dipendenza.

Cooperazione trasparente e paritaria.

Costruire modelli di partenariato con dialogo reale, trasparenza e coinvolgimento delle comunità locali. L’UE deve evitare la logica paternalistica e promuovere relazioni basate su rispetto reciproco.

Resilienza climatica e innovazione.

Sostenere l’integrazione regionale (es. mercati elettrici africani), rafforzare le reti transfrontaliere e promuovere la tecnologia spaziale per la resilienza. Puntare su strumenti innovativi come l’allerta meteo satellitare.

Soluzioni finanziarie nuove.

Introdurre meccanismi di alleggerimento del debito (per esempio conversione debito-progetti) e sinergie con iniziative nazionali degli Stati membri (come piani nazionali di investimento). Incentivare la finanza sostenibile per progetti con impatto sociale e ambientale.

Conclusione: una scommessa strategica.

L’Unione Europea ha davanti a sé un’opportunità cruciale: trasformare la sua relazione con l’Africa da un paradigma di aiuto a uno di cooperazione strategica. Con il Global Gateway rafforzato, pacchetti miliardari per la transizione energetica e l’innovazione spaziale, l’UE può giocare un ruolo da protagonista nel nuovo grande scacchiere geopolitico africano.

Ma per vincere questa scommessa serve una visione chiara, una governance ambiziosa e un forte impegno sul lungo termine. L’Europa deve essere coerente: non basta promettere; va costruito un modello che crei valore reale per gli Stati africani, rispetti la loro sovranità e rafforzi la resilienza del continente.

Se l’UE saprà agire in modo strategico, innovativo e paritario, potrà consolidare la sua influenza in Africa, contribuire allo sviluppo sostenibile e rafforzare la sua posizione in un mondo multipolare sempre più competitivo. Ma è una strada che richiede coraggio, concretezza e rispetto: non un ritorno al passato, ma un nuovo capitolo di collaborazione strategica.

