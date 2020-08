Mali. Assimi Goita ringrazia il re Mohammed VI per il contributo alla risoluzione della crisi maliana

di Belkassem Yassine –

Il presidente del Comitato Nazionale per la Salvezza del Popolo (CNSP) del Mali, colonnello Assimi Goita, ha ringraziato il re Mohammed VI del Marocco per il contributo agli sforzi volti a risolvere la crisi politica nel paese, seguita al golpe militare del 18 agosto.

In occasione di un’udienza concessa nel campo militare di Kati (a 15 Km dalla capitale Bamako) all’ambasciatore del Marocco in Mali, Hassan Naciri, il presidente del CNSP ha espresso “la sua profonda gratitudine a sua maestà il re per il contributo attivo del Regno agli sforzi compiuti per giungere alla conclusione della crisi”.

Il colonnello Assimi Goita ha ricordato a tale proposito che l’ambasciatore è stato il primo diplomatico a mettersi in contatto già giovedì 20 agosto con le nuove autorità, congratulandosi per le relazioni multisecolari e il partenariato che legano i due Paesi.

Le due parti hanno inoltre esaminato l’evoluzione della situazione in Mali in seguito agli eventi del 18 settembre, ed il presidente del CNSP ha informato il diplomatico marocchino delle misure di fiducia e di pacificazione adottate, indicando che la transizione politica sarà discussa tra le diverse componenti della società maliana.