Mark Galeotti, ‘Gli amici di Putin hanno bisogno di Mosca’

a cura di Gianluca Vivacqua –

Il servo non ha amici, né nemici: solo padroni. L’uomo di potere non ha troppi amici: più che altro è circondato da clientes, cortigiani e seguaci, e magari può contare su qualche mentore; in compenso ha, o potrebbe avere, molti più nemici. Questa descrizione vale naturalmente anche per il tiranno, che è un particolare modo di essere uomo di potere. Ma abbiamo imparato che sin dall’antichità questi può sopperire alla scarsità di amici anche procurandosi degli alleati: compagni di strada fidati, soci in affari o né più e né meno che fantocci di cui egli si considera artefice e dominus. Ci siamo posti questo trilemma pensando a Putin, e lo abbiamo girato al politologo Mark Galeotti, esperto di Russia e putinologo. Galeotti, direttore della società di consulenza Mayak Intelligence, è professore onorario presso la UCL School of Slavonic and East European School, associato senior presso il Royal United Service Institute e ricercatore in geopolitica euro-atlantica pesso il Council on Geostrategy. Al n. 1 del Cremlino ha dedicato Putin’s Wars (Bloomsbury Publishing PLC, 2022) e We need to talk about Putin (Penguin Books, 2019).

– Professore, qual è, secondo lei, il profilo dell’amico ideale di Putin?

“Presumendo che stiamo parlando in senso geopolitico piuttosto che personale, non sono convinto che Putin creda davvero che lui, e la Russia, possano avere degli amici. La sua è una visione del mondo in cui tutte le relazioni sono transazionali, pragmatiche, ciniche e temporanee. La Russia ha clienti come la Siria, ma gli “amici” che vanno dall’Iran e dalla Turchia alla Cina e alla Bielorussia sono sempre in realtà rivali, che sono utili quando si possono concludere accordi o ci sono interessi comuni e nemici all’opera. In questo contesto, Putin apprezza figure come il turco Erdogan, altri uomini forti con cui può fare accordi, o qualcuno come Xi con cui c’è un terreno comune nel desiderio di minare quello che vedono come un ordine globale dominato dagli Stati Uniti. Ma nessuno di loro è amico“.

– Cos’hanno in comune Lukashenko e al-Assad, considerati i due grandi (se non migliori) amici di Putin?

“Entrambi, in definitiva, hanno bisogno del sostegno di Mosca, ma Lukashenko ha molta più libertà di manovra, che usa per assicurarsi di non diventare un vassallo di Putin. In effetti, spesso fa infuriare completamente Putin, che si risente della capacità dell’astuto bielorusso di farlo. Assad è più dipendente, almeno per ora. Tuttavia, mentre la posizione di Assad migliora (non solo militarmente, ma anche gli altri stati arabi sembrano disposti a ricostruire i loro rapporti con lui), e mentre quella di Putin peggiora (sarà in grado di mantenere lo stesso livello di sostegno militare ed economico alla Siria?) , poi è diventato più simile a Lukashenko, affermando più spesso i propri interessi“.

– C’è un’attrazione reciproca tra Putin e Xi?

“Sono sicuro che Putin è geloso dell’autorità di Xi e della potenza economica della Cina (che sta iniziando a trasformarsi in forza militare), ma non credo che questo si estenda a un affetto più ampio, soprattutto considerando il grado in cui i cinesi si sono rifiutati di fornire il livello di supporto che sperava nei confronti dell’Ucraina. Dopotutto, dubito che Xi sia geloso della posizione di Putin, e l’equilibrio di potere tra loro due si è drammaticamente inclinato verso Pechino. In pubblico continueranno ad essere ‘cari amici’, anche perché questo preoccupa l’Occidente, ma non credo si debba presumere che vada oltre la retorica“.

– Come si può definire l’amicizia tra Putin e Trump?

“Inesistente. Putin ha interpretato bene Trump, il che non è stato difficile in quanto quest’ultimo non sembra aver incontrato un dittatore che non gli piace. Tuttavia, Trump non ha fatto nulla per aiutare direttamente Putin: ha lasciato che il Congresso prendesse il controllo della politica nei confronti della Russia, in modo tale che quando la sua presidenza finì, questo era più duro che mai dai tempi della Guerra Fredda. Dopotutto, in fin dei conti, Trump è interessato solo a Trump. Allo stesso modo, per quanto Putin abbia abilmente inviato alcuni complimenti a Trump, so dalle mie conversazioni con i funzionari del ministero degli Esteri russo che lo consideravano non solo sciocco e superficiale, ma pericolosamente imprevedibile“.