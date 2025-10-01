di Guido Keller –

Nonostante gli investimenti portino ad un guadagno e procurino lavoro, la “Generazione Z” del Marocco si è scagliata con proteste e gravi disordini contro i 5 miliardi destinati dal governo alla Coppa del Mondo 2030. I giovani sono scesi in strada da ormai quattro giorni per gridare la loro rabbia anche verso la corruzione e la disoccupazione giovanile, sostenendo che il denaro pubblico debba essere investito nei servizi pubblici perennemente in difficoltà, nella fattispecie in scuole e ospedali.

Le scene sono quelle dei cortei di protesta ma anche di tanta distruzione, e il ministero dell’Interno ha riportato di 286 feriti negli scontri e di 409 arresti. Un video divenuto virale mostra un furgone della polizia investire un giovane manifestante e passargli sopra a Oujda, nel nord est del paese.

Ad essere interessate dalle proteste della Gen-212 (212 è il prefisso del Marocco) e dai disordini sono al momento una dozzina di città, da Rabat ad Agadir, da Marrakesh a Casablanca, in un’inda che sta investendo sempre più paesi del mondo in via di sviluppo: i giovani sono in contatto e chiamati alla protesta attraverso i social media.

Il primo ministro Aziz Akhannouch ha precisato che sono incorso investimenti anche nel settore sanitario e si è detto disponibile a un incontro con i manifestanti. Dalla regia di Gen-212 è stato comunque risposto che le proteste continueranno.