Marocco. Il Belgio considera il piano marocchino d’autonomia per il Sahara la “buona base per una soluzione accettabile”

di Belkassem Yassine –

Il Regno del Belgio considera il piano di autonomia del Sahara Marocchino, presentato nel 2007 da Rabat, “una buona base per una soluzione accettabile dalle parti”. Il Belgio si unisce così ai paesi europei che sostengono il piano marocchino di autonomia, nella fattispecie Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Portogallo e Serbia.

In una dichiarazione congiunta resa pubblica a seguito dei colloqui tenutisi a Rabat tra il ministro degli Affari esteri, Nasser Bourita, e il ministro degli Affari esteri del Regno del Belgio, Hadja Lahbib, “il Belgio considera il piano di autonomia, presentato nel 2007, uno sforzo serio e credibile del Marocco e una buona base per una soluzione accettabile dalle parti”.

In questo quadro il ministro belga ha ribadito il sostegno del Belgio al processo guidato dalle Nazioni Unite per una soluzione politica giusta e duratura.

I due ministri hanno convenuto sull’esclusività dell’ONU nel processo politico e hanno riaffermato il loro sostegno alla Risoluzione 2602 del 2021 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ha sottolineato il ruolo e la responsabilità delle parti nella ricerca di una soluzione politica realistica, pragmatica, duratura e basata sul compromesso.

Il Marocco e il Belgio hanno salutato inoltre la nomina dell’Inviato del segretario generale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, e riaffermano il loro attivo sostegno ai suoi sforzi per far avanzare il processo politico sulla base delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.