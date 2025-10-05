Marocco. In migliaia in marcia a Rabat in solidarietà con la Palestina

di Daniela Binello –

In migliaia si sono riversati nelle strade di Rabat in una marcia di solidarietà per la Palestina. A due giorni dal secondo anniversario dello scoppio della guerra a Gaza, si è svolta quella che secondo la stampa locale è “una delle più grandi manifestazioni filo-palestinesi nella capitale dal 2023”. Organizzata dal Gruppo d’Azione Nazionale per la Palestina e dal Fronte Marocchino per il Sostegno alla Palestina e Contro la Normalizzazione, la manifestazione ha riunito cittadini di ogni età, appartenenza politica e provenienza con lo slogan “Una sola voce per il Marocco: contro il genocidio, contro la normalizzazione, con la resistenza”. Partiti da piazza Bab El Had e diretti verso il Parlamento, i manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi, definendo la normalizzazione con Tel Aviv una “vergogna nazionale”. Le forze di sicurezza hanno presidiato pesantemente l’area. Tra i manifestanti, c’è anche un gruppo di medici marocchini che denuncia la scomparsa di almeno 1.500 colleghi a Gaza, dall’inizio della guerra. Abdelhafid Sriti, coordinatore del Gruppo di Azione Nazionale per la Palestina, ha affermato che la marcia è “la continuazione di una posizione storica radicata nella solidarietà marocchina fin dagli anni ’30”. Sriti ha esortato le autorità a chiudere l’ufficio di collegamento israeliano a Rabat, affermando: “Questa marcia invia un messaggio chiaro: la piazza marocchina è al fianco di Gaza, della giustizia e della libertà fino all’ultimo giorno di occupazione”.