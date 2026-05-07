Maullu (FdI): “Gli indicatori economici ci danno ragione, grazie a Meloni l’Italia gode di credibilità internazionale”

“Non so in quale contesto viva Nicola Zingaretti. Mi risulta che faccia il parlamentare europeo. Dovrebbe avere un quadro piuttosto aggiornato della situazione economica. Il nostro Paese presenta indicatori in linea, se non migliori, rispetto alle principali economie europee, dalla produzione industriale allo spread, fino ai parametri fiscali. Un esempio su tutti: il rapporto deficit/PIL italiano resta inferiore rispetto a quello francese, mentre l’Italia ha recuperato competitività nell’export, superando anche il Giappone”. Così il vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Stefano Maullu ai microfoni di “Dissocial”, in onda su Radio Cusano con Lorenzo Tosa e Gabriele Conflitti, intervenendo sui principali temi di politica interna e internazionale e replicando alle critiche dell’opposizione, in particolare a Nicola Zingaretti dopo l’intervista dell’ex segretario Pd a Repubblica.

Spazio anche al tema della casa e dell’edilizia popolare: “Chi occupa una casa senza titolo commette un reato e chi ha investito i risparmi di una vita deve poter riottenere il proprio bene”. Sulle riforme istituzionali: “I cittadini hanno deciso diversamente e in democrazia non si può che prenderne atto”.

Infine, sul piano internazionale, Maullu ha aggiunto: “La contingenza internazionale non è quella di dieci anni fa, sono cambiati tutti i paradigmi. Noi abbiamo una credibilità internazionale che va iscritta certamente alla grande capacità di Giorgia Meloni, ma questo lo riconoscono tutti, gli amici e i nemici. Trump ha delle opinioni che sono altalenanti, ma siccome noi non siamo americani ma siamo italiani, a volte ci facciamo una ragione di quello che dice Trump come ci facciamo una ragione di quello che dice Macron. Quello che ci interessa è che il Paese sia tutelato e che gli interessi del Paese siano al primo posto”.