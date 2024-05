Messico. La fine dell’era neoliberista?

di Andrea Costanzo –

Il primo maggio messicano passerà alla storia per la firma del decreto sulla riforma del sistema pensionistico, che come ha detto il presidente messicano Obrador, segna la fine ufficiale dell’epoca neoliberista in Messico.

Obrador, sei anni fa quando venne eletto, aveva promesso la chiusura definitiva con le politiche neoliberiste intraprese dai governi messicani a partire degli anni ’90, cioè da Gortari in poi. Una delle prime cose che Obrador ha fatto è stata la creazione nel gennaio 2019 della SEGALMEX, cioè di una impresa dedita ai rifornimenti per i contadini, dei prodotti chimici (come fertilizzanti e semine) per stabilire l’autosufficienza alimentare del popolo messicano. Poi ha nazionalizzato il litio, e soprattutto il settore dei trasporti, che il presidente Zedillo aveva privatizzato nella seconda metà degli anni ’90, con la creazione di una compagnia aerea statale (Aerolinea del Estado Mexicano) e parte del settore ferroviario (il Tren Maya). Inoltre ha impedito la privatizzazione della PEMEX e Comision Electrica Federal, garantendo la sovranità energetica del Messico, suo punto fermo in campagna elettorale.

Insomma, Obrador non ha tradito le promesse fatte sei anni fa, ed anche la riforma pensionistica con la creazione del Fondo de Pensiones para el Bienestar, segna la fine definitiva del neoliberismo in Messico, anche perché il decreto è stato firmato proprio il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori.

Secondo però alcuni analisti, sembra però che Obrador abbia fatto tutta questa serie di mosse in vista delle imminenti elezioni messicane di giugno. Infatti, per la costituzione messicana, Obrador non può candidarsi ad un secondo mandato, è ha candidato al suo posto Claudia Pardo, ex sindaco di Città del Messico. Nonostante non abbia il carisma di Obrador, la Pardo comunque nei sondaggi è in testa con il 57% degli intervistati messicani.

Insomma il Messico sembra avviato ad una svolta della sua politica economica e sociale, nonostante il mancato ingresso dei BRICS (di cui si vociferava per qualche tempo), ma comunque segna una posizione internazionale in favore di Russia e Cina, interessate a voler investire nel paese, come già sta facendo in molti paesi della regione.