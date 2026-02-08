Minerali critici, nasce l’asse occidentale

di Giuseppe Gagliano –

La nuova iniziativa lanciata a Washington da Stati Uniti, Unione Europea e Giappone sui minerali essenziali non è un semplice progetto industriale. È un passaggio della competizione strategica globale. Quando oltre cinquanta Paesi si riuniscono per parlare di terre rare, magneti permanenti, gallio o tungsteno, il tema reale è il potere. Chi controlla queste risorse controlla la tecnologia, la difesa, la transizione energetica e quindi una parte della sovranità altrui.

Oggi la Cina produce circa due terzi delle terre rare mondiali e ne lavora quasi la totalità. Questa concentrazione non è solo economica: è uno strumento politico. Pechino ha già mostrato di poter usare il commercio delle materie prime come leva di pressione. Per Washington e per i suoi alleati questo significa vulnerabilità strategica.

L’obiettivo dichiarato della nuova alleanza è costruire catene di approvvigionamento sicure, dalla miniera al prodotto finale. Gli Stati Uniti hanno firmato numerosi accordi bilaterali e messo sul tavolo finanziamenti miliardari tramite la propria banca per il credito alle esportazioni, con l’idea di garantire forniture stabili alle industrie nazionali. L’iniziativa si lega anche alla sicurezza tecnologica e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, settori che richiedono grandi quantità di minerali critici.

Il messaggio è chiaro: ridurre la dipendenza dalla Cina prima che una crisi politica o militare la trasformi in ricatto economico.

Aprire miniere, costruire impianti di raffinazione e reti di trasporto richiede anni, autorizzazioni ambientali, capitali pazienti e stabilità politica nei Paesi produttori. Non basta una dichiarazione congiunta per cambiare gli equilibri. Anche le stime più ottimistiche prevedono solo un lento calo della quota cinese entro il prossimo decennio.

Inoltre l’Occidente scopre un paradosso: vuole più autonomia ma resta legato a modelli di consumo elevati e a una domanda in crescita. Senza riciclo, riuso e sostituzione dei materiali, la corsa ai minerali rischia di diventare una nuova dipendenza, solo geograficamente più dispersa.

L’Unione Europea accelera perché questi minerali sono indispensabili sia per la neutralità climatica sia per il rafforzamento della difesa. Bruxelles ha moltiplicato gli accordi commerciali sulle materie prime, ma le analisi interne mostrano che gli obiettivi di autosufficienza sono lontani. La dipendenza dalla Cina resta marcata.

Il documento congiunto inviato da Italia e Germania alla Commissione segnala la volontà di costruire filiere più sicure per l’industria europea. Tuttavia alcune voci critiche avvertono che affidarsi troppo alla cooperazione con Washington rischia di ridimensionare l’autonomia strategica europea. La vera indipendenza, secondo questa linea di pensiero, passa anche dall’economia circolare e dal riciclaggio avanzato.

I minerali critici sono ormai parte integrante della potenza militare. Missili guidati, radar, satelliti, motori elettrici, sistemi digitali: tutto dipende da componenti che richiedono terre rare e metalli speciali. Ridurre la dipendenza dalla Cina significa per gli Stati Uniti e per i loro alleati assicurarsi continuità produttiva in caso di crisi su Taiwan o di scontro prolungato con Pechino.

In questo senso l’alleanza mineraria è una misura preventiva di sicurezza nazionale.

La mappa delle materie prime ridisegna le alleanze. Africa, America Latina e Asia centrale diventano territori chiave, corteggiati da investimenti e diplomazie. I Paesi ricchi di risorse acquisiscono peso negoziale, ma anche il rischio di diventare campi di competizione tra potenze.

La Cina, dal canto suo, difende un modello di mercato aperto solo in apparenza: la sua forza sta nell’integrazione tra estrazione, lavorazione e industria manifatturiera. Smontare questo sistema richiederà tempo e coordinamento politico.

Nel medio periodo assisteremo a investimenti massicci in miniere, logistica e lavorazione fuori dalla Cina. I costi iniziali saranno alti e i prezzi dei minerali potrebbero restare volatili. Le imprese cercheranno contratti di lungo termine e protezioni statali. La competizione per assicurarsi le risorse aumenterà.

Dietro il linguaggio tecnico dei minerali critici si muove una vera guerra economica. Non fatta di dazi, ma di accesso alle risorse fondamentali. L’Occidente prova a costruire un sistema meno vulnerabile, la Cina difende il vantaggio accumulato in decenni di investimenti. Il risultato sarà un mondo più frammentato, dove le materie prime torneranno a essere strumento di potenza. Chi controllerà miniere e impianti di lavorazione controllerà una parte decisiva del futuro tecnologico e strategico globale.