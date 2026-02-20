Monaco: il discorso e l’illusione della potenza europea

di Giuseppe Gagliano –

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del febbraio 2026, Emmanuel Macron ha pronunciato uno dei suoi discorsi più emblematici. Non per la forza delle decisioni annunciate, ma per la distanza evidente tra le ambizioni dichiarate e la realtà del potere europeo. Ancora una volta, il presidente francese ha invocato un’Europa più sovrana, più autonoma, più influente. Un’Europa capace di essere una potenza geopolitica e non soltanto una potenza normativa.

Il problema, tuttavia, non è la visione. È il rapporto tra visione e strumenti. Perché la sovranità non si proclama, si esercita. E l’Europa, oggi, continua a dipendere militarmente dalla protezione americana, economicamente da catene globali che non controlla pienamente e politicamente da un consenso interno fragile e diviso. Parlare di autonomia strategica in queste condizioni equivale più a un atto di volontà che a una descrizione della realtà.

Macron ha insistito su tre pilastri: sostenere l’Ucraina fino in fondo, rafforzare la capacità di difesa europea e ridurre le dipendenze strategiche. Ma queste parole, pur coerenti sul piano teorico, si scontrano con una contraddizione fondamentale: l’Europa non dispone ancora di una struttura decisionale unificata, né di una forza militare autonoma, né di una vera politica industriale della difesa integrata.

Il nodo centrale resta l’Ucraina. Macron ha ribadito che non può esserci negoziato senza l’Europa. Ma la realtà delle trattative dimostra il contrario. Il dialogo strategico resta dominato da Washington e Mosca, mentre gli europei rischiano di trovarsi nella posizione paradossale di principali finanziatori del conflitto ma non dei suoi arbitri.

Questo squilibrio rivela una verità strutturale: la potenza non si misura solo con il contributo economico, ma con la capacità di imporre condizioni politiche. E su questo terreno, l’Europa resta incompleta. Senza una capacità militare autonoma e senza una volontà politica pienamente condivisa, la sua influenza resta subordinata alle scelte delle grandi potenze.

Il rapporto con gli Stati Uniti rappresenta il vero punto di tensione. Macron ha cercato di presentare l’Europa come un partner e non come un subordinato. Ma l’architettura di sicurezza del continente resta fondata sulla NATO, e quindi sulla leadership americana.

Questo crea una contraddizione insolubile: l’Europa vuole essere autonoma senza separarsi dal sistema che garantisce la sua sicurezza. Vuole essere sovrana senza assumersi interamente il costo della sovranità. Il risultato è una posizione intermedia, che produce dipendenza strategica mascherata da cooperazione.

Anche le divergenze tra Francia e Germania riflettono questa ambiguità. Berlino resta più legata al legame transatlantico, mentre Parigi continua a promuovere l’idea di una sovranità europea più marcata. Questa divergenza limita la capacità del continente di agire come attore unitario.

La vera questione, in ultima analisi, è la credibilità. La diplomazia non è fatta solo di parole, ma di capacità. Senza strumenti militari, senza indipendenza industriale, senza coesione politica, i discorsi rischiano di restare dichiarazioni di principio.

La sovranità europea esiste come progetto, ma non ancora come realtà pienamente operativa. Il rischio è che l’Europa continui a essere uno spettatore influente ma non decisivo, presente economicamente ma assente strategicamente.

Il discorso di Monaco rivela il paradosso fondamentale dell’Europa contemporanea. È una potenza economica globale, ma non una potenza geopolitica pienamente autonoma. Ha mercato, industria, tecnologia e popolazione. Ma manca ancora l’elemento decisivo: la volontà politica di trasformare queste risorse in potere strategico.

Finché questo passaggio non sarà completato, l’Europa continuerà a oscillare tra ambizione e dipendenza. E i suoi leader continueranno a parlare come potenze sovrane, in un mondo in cui la sovranità resta, prima di tutto, una questione di forza e di decisione.