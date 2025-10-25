Mongolia. La Corte suprema salva il premier Zandanshatar e ferma la crisi politica

di Giuseppe Gagliano –

La Corte suprema della Mongolia ha dichiarato incostituzionale la mozione parlamentare che mirava a destituire il primo ministro Gombojavyn Zandanshatar, bloccando un tentativo di cambio di potere che aveva aperto una crisi politica nel Paese. La decisione, annunciata il 23 ottobre, conferma la posizione del presidente Khürelsükh Ukhnaa, che aveva posto il veto alla risoluzione del Grande Khural della Mongolia citando “irregolarità procedurali”. Si tratta di una mossa che, almeno per ora, preserva l’equilibrio politico ma non risolve le tensioni strutturali tra le fazioni interne al Partito Popolare Mongolo.

Al centro dello scontro vi è la proposta di riformare il calcolo delle royalty minerarie, spostando il riferimento dai prezzi internazionali a quelli nazionali, più bassi. Una mossa che avrebbe favorito le compagnie minerarie locali ed estere ma ridotto le entrate statali, limitando la capacità del governo di finanziare politiche sociali e infrastrutture pubbliche. In un Paese dove il carbone rappresenta la linfa vitale dell’economia, la questione è esplosiva: nel 2024 la Mongolia ha esportato 80 milioni di tonnellate di carbone, per un valore di 8,6 miliardi di dollari, con il 90% diretto verso la Cina. La volatilità della domanda cinese e il calo dei prezzi globali mettono ora a rischio questo modello economico dipendente da una sola commodity.

Zandanshatar, nominato primo ministro a giugno, punta su una linea economica conservatrice per consolidare il consenso in vista delle elezioni del 2027. Ma la sua posizione è insidiata dall’ala riformista guidata da Amarbayasgalan Dashzegve, ex presidente del Parlamento, che spinge per misure anticorruzione più dure e una tassazione progressiva. Questo scontro riflette due visioni opposte: una orientata a preservare le rendite minerarie e la stabilità politica, l’altra a trasformare il sistema economico e fiscale, con maggiore apertura a investitori stranieri e pressioni per una governance più trasparente.

La crisi politica è alimentata anche dalle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione che coinvolgono figure di spicco del governo. Queste denunce hanno scatenato proteste di piazza su larga scala a Ulaanbaatar e in altre città, facendo emergere un crescente divario tra la classe politica e una società civile sempre più giovane e impaziente. La rimozione dell’ex premier L. Oyun-Erdene quattro mesi fa dimostra quanto le faide interne possano rapidamente trasformarsi in crisi istituzionali aperte.

Pechino resta spettatore attento ma non preoccupato. Secondo l’analista Eric Olander, la Cina non si lascerà turbare dagli scontri politici mongoli finché il governo di Ulaanbaatar garantirà forniture stabili di carbone e minerali strategici. Tuttavia, l’escalation di proteste giovanili nella regione, dall’Indonesia al Nepal, passando per le Filippine, comincia a preoccupare Pechino, che teme effetti contagio ai suoi confini. La Mongolia, in questo quadro, è percepita come parte di una cintura periferica che deve restare prevedibile per la sicurezza economica e strategica cinese.

Il caso mongolo mostra come una crisi politica interna possa avere implicazioni regionali e globali quando coinvolge risorse strategiche. Le royalties minerarie non sono solo una questione fiscale: sono un elemento strutturale delle relazioni tra Mongolia e Cina. Instabilità politica e proteste interne potrebbero ridurre l’attrattività del Paese per gli investitori esteri e ritardare la diversificazione economica, aumentando la dipendenza da Pechino. Questo equilibrio instabile, se protratto, rischia di trasformarsi in una crisi di governance strutturale.