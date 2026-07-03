Montecarlo, la bomba che parla agli esuli ucraini

di Giuseppe Gagliano –

L’esplosione avvenuta il 29 giugno davanti all’abitazione monegasca di Vadym Yermolaiev non è soltanto un fatto di cronaca nera. È un episodio che, se le piste investigative finora circolate saranno confermate, porta la guerra ucraina fuori dal campo di battaglia e la installa nel cuore protetto della ricchezza europea: Montecarlo, luogo simbolo del denaro in fuga, della cittadinanza comprata, dei patrimoni messi al riparo, delle fedeltà diventate mobili. Le autorità del Principato hanno parlato di tentato omicidio; un uomo avrebbe lasciato un pacco esplosivo all’ingresso del palazzo e poi si sarebbe dileguato verso il confine francese. Yermolaiev, una donna e un ragazzo di tredici anni sono rimasti feriti.

Il punto politico è un altro: quell’ordigno non colpisce solo un imprenditore ucraino caduto in disgrazia presso Kiev. Colpisce una categoria intera, quella dei grandi patrimoni ucraini che, dopo l’inizio della guerra, hanno scelto la Costa Azzurra, Cipro, Londra o Dubai come retrovia. Non tutti sono oppositori, non tutti sono collaboratori, non tutti sono innocenti. Ma tutti sanno troppo: sui circuiti del denaro, sugli appalti, sulle privatizzazioni, sulle tangenti, sui rapporti tra potere politico, servizi segreti e capitale privato.

Secondo quanto attribuito a Le Figaro, gli investigatori starebbero considerando con forza la pista di un coinvolgimento del Servizio di sicurezza ucraino. La tesi, per ora, resta una pista e non una sentenza. Ma è significativa perché inserisce l’attentato in una logica di guerra parallela: non più soltanto eliminare obiettivi militari o collaboratori dichiarati del nemico, ma disciplinare l’ambiente degli esuli, dei dissidenti economici e dei possibili testimoni scomodi.

A rendere il quadro ancora più sensibile sono le dichiarazioni dell’ex funzionario dei servizi francesi Claude Moniquet, secondo il quale Yermolaiev avrebbe valutato la possibilità di promuovere audizioni al Parlamento europeo sulla corruzione in Ucraina. Moniquet non esclude neppure una pista concorrente, cioè un regolamento di conti economico, ma proprio questa ambiguità è il cuore della vicenda: in Ucraina, come in ogni Stato sottoposto a una lunga guerra, il confine tra sicurezza nazionale, vendetta politica e affari privati può diventare pericolosamente sottile.

Yermolaiev non è un uomo qualunque. È stato tra gli imprenditori importanti dell’Ucraina orientale, legato allo sviluppo immobiliare e industriale di Dnipro, poi uscito dalla cittadinanza ucraina e diventato cittadino cipriota. Kiev lo ha sanzionato nel 2023 accusandolo di legami economici con realtà russe attive nei territori occupati. Lui ha respinto l’immagine del filorusso e ha rivendicato, in passato, aiuti all’Ucraina dopo l’invasione russa.

Qui si apre lo scenario economico. La guerra non distrugge soltanto ponti, centrali e depositi. Ridisegna la proprietà. Decide chi può restare ricco, chi deve pagare, chi viene confiscato, chi viene riabilitato e chi diventa bersaglio. Le sanzioni interne ucraine, il congelamento dei beni, le indagini sulla corruzione e la pressione occidentale sugli aiuti formano un unico campo di battaglia geoeconomico. Kiev ha bisogno di presentarsi ai finanziatori occidentali come Stato riformatore; nello stesso tempo, deve impedire che la propria classe dirigente venga travolta da rivelazioni capaci di erodere il sostegno politico e finanziario europeo.

Dal punto di vista strategico-militare, un attentato di questo tipo, se davvero legato a strutture statali o para-statali, avrebbe un valore superiore al danno fisico inflitto. Non serve solo a eliminare un bersaglio; serve a produrre deterrenza. È un messaggio: la distanza geografica non garantisce protezione, la ricchezza non compra immunità, il passaporto straniero non cancella il passato.

La guerra ucraina, come ogni guerra lunga, ha sviluppato un secondo fronte: operazioni speciali, sabotaggi, omicidi mirati, guerra informativa, controllo delle reti finanziarie. In questa dimensione, l’azione clandestina diventa uno strumento politico. Mosca l’ha praticata per anni contro propri nemici all’estero; Kiev, nel corso del conflitto, ha dimostrato capacità crescenti in operazioni oltre la linea del fronte. La differenza è che Montecarlo non è Belgorod, non è Donetsk, non è Sebastopoli. È territorio europeo sensibile, protetto, simbolico. Ed è qui che l’eventuale salto di qualità diventerebbe grave.

L’Europa si trova davanti a un dilemma che preferirebbe non vedere. Da un lato sostiene Kiev come avamposto contro la Russia. Dall’altro rischia di importare sul proprio territorio non solo profughi e capitali, ma anche faide, vendette, apparati paralleli e conflitti interni alla stessa élite ucraina. Se un uomo sanzionato da Kiev viene colpito a Montecarlo, se un possibile testimone della corruzione viene ridotto al silenzio prima di parlare, il problema non riguarda più soltanto l’Ucraina. Riguarda la sovranità giudiziaria e politica europea.

È qui che la vicenda assume un significato geoeconomico: l’Ucraina non è soltanto beneficiaria di armi e denaro occidentale; è anche un laboratorio di ristrutturazione del potere economico sotto tutela esterna. Chi controlla la corruzione controlla la narrazione. Chi controlla la narrazione controlla gli aiuti. Chi controlla gli aiuti controlla, in parte, il futuro dello Stato ucraino.

La pista criminale resta aperta, anche per i riferimenti a vicende familiari e ad ambienti legati a truffe finanziarie internazionali. Ma proprio questa sovrapposizione tra criminalità, denaro e politica rende l’attentato ancora più rivelatore. Nelle guerre contemporanee non esistono compartimenti stagni: l’imprenditore può essere finanziatore, testimone, bersaglio, ricattatore o ricattato; il servizio segreto può agire per ragion di Stato o per conto di fazioni interne; il denaro degli esuli può diventare arma, prova, bottino.

Montecarlo dunque non è un dettaglio mondano. È il palcoscenico perfetto. Un luogo dove i ricchi credevano di essere fuori dalla storia e dove invece la storia è arrivata con un pacco esplosivo. Se l’obiettivo era mettere a tacere un uomo, il risultato è stato più vasto: ricordare a tutti gli ucraini potenti in esilio che la guerra non finisce quando si passa una frontiera. E che, nel grande disordine europeo nato dal conflitto, anche il silenzio è diventato una merce da imporre con la paura.