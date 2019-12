Moschee: Negro (Fcei), ‘Bene la Consulta: garantire garantire diritto di culto a tutti’

La Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto: lo ha stabilito la Consulta con una sentenza relativa agli spazi per le moschee e altri luoghi religiosi.

“La sentenza – dichiara Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) – mette ordine nella materia, ricordando che le politiche territoriali non possono ostacolare il diritto per tutte le manifestazioni religiose di esistere e avere un luogo di culto dove esercitare i propri diritti. A distanza di 3 anni una nuova pronuncia della Corte costituzionale che interviene sulla legge regionale lombarda sui luoghi di culto, annullando altre 2 disposizioni ritenute violative della libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione. Una legge che contiene tali interventi risulta ulteriormente indebolita nel suo impianto generale e nei suoi scopi specifici. E’ sempre più urgente l’emanazione di una legge quadro sulla libertà religiosa che, anche in materia dei luoghi di culto, garantisca i diritti in modo uniforme in tutto il territorio italiano e per tutti”.