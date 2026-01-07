Myanmar. Amnistia per 6.186 detenuti. Ma ci sono le elezioni

di Giuseppe Gagliano –

L’annuncio della liberazione di 6.186 detenuti in occasione del Giorno dell’Indipendenza non è un gesto isolato né, soprattutto, neutrale. Nel Myanmar governato dalla giunta militare, l’amnistia è una leva politica antica, usata per segnalare apertura senza intaccare i veri rapporti di forza. La decisione arriva mentre il Paese è impegnato in elezioni a più fasi, le prime dal 2020, e mentre il conflitto interno continua a logorare territori, popolazione e credibilità internazionale del regime.

Secondo la comunicazione ufficiale, l’amnistia riguarda anche 52 cittadini stranieri e risponde a esigenze di “tranquillità pubblica”. Le pene vengono ridotte di un sesto, ma restano esclusi i reati considerati gravi, dal terrorismo alla corruzione. La formula è già vista: ampia nei numeri, selettiva nella sostanza. Il punto decisivo resta l’incognita sui prigionieri politici, cuore simbolico della repressione post-2021, sui quali la giunta mantiene un silenzio calcolato.

Dal colpo di Stato che ha rovesciato il governo civile guidato da Aung San Suu Kyi, il Paese vive in una condizione di conflitto permanente. La leader della Lega nazionale per la democrazia, condannata a 27 anni di carcere, rappresenta ancora oggi il punto di riferimento morale dell’opposizione, nonostante il suo partito sia stato sciolto. Le cifre parlano da sole: oltre 30.000 arresti politici e milioni di sfollati, secondo le organizzazioni per i diritti umani.

Il calendario elettorale, avviato a fine 2025, è parte integrante della strategia della giunta. Le consultazioni sono formalmente pluraliste, ma sostanzialmente chiuse: i partiti anti-regime sono esclusi, criticare il voto è illegale e l’affluenza reale appare inferiore rispetto alle elezioni libere del passato. Il partito sostenuto dai militari, l’Union Solidarity and Development Party, domina i risultati parziali, come previsto. Le urne servono più a costruire una parvenza di normalità che a riflettere un consenso autentico.

Sul piano della sicurezza, l’amnistia non modifica l’equilibrio del conflitto. I militari continuano a fronteggiare un mosaico di gruppi di resistenza e di eserciti etnici che controllano porzioni rilevanti del territorio. La guerra diffusa rende fragile qualsiasi tentativo di stabilizzazione istituzionale: senza una vittoria militare o un vero compromesso politico, il controllo della giunta resta incompleto e contestato.

La prosecuzione del conflitto e l’isolamento internazionale pesano sull’economia. Investimenti ridotti, infrastrutture danneggiate e sanzioni limitano la capacità dello Stato di offrire servizi e crescita. L’amnistia può essere letta anche come un messaggio verso l’esterno, un tentativo di attenuare la pressione diplomatica senza concedere aperture strutturali.

Il tentativo di costruire un governo “civile” sotto tutela militare incontra scetticismo diffuso. Le Nazioni Unite e diversi governi occidentali hanno già bollato il processo elettorale come una farsa. Senza inclusione dell’opposizione e senza un rilascio credibile dei prigionieri politici, è improbabile che un’eventuale nuova amministrazione ottenga un riconoscimento ampio e duraturo.

L’amnistia del Giorno dell’Indipendenza non segna una svolta, ma conferma una linea: concedere senza cedere. In Myanmar la libertà resta frammentata, distribuita con il contagocce, mentre il potere reale rimane saldamente nelle mani dei militari. Finché questa equazione non cambierà, ogni gesto di apertura continuerà a essere percepito come tattico, non come l’inizio di una transizione autentica.