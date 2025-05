Nato. Benedetta Berti eletta segretaria generale Assemblea Parlamentare

di DM * –

L’italiana Benedetta Berti, capo dell’Ufficio per la pianificazione politica dell’Alleanza Atlantica, oggi a Dayton (Ohio, USA) è stata eletta segretaria generale dell’Assemblea parlamentare Nato, in occasione della sessione primaverile.

Il presidente Lorenzo Cesa, a nome della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, ha formulato le sue più vive congratulazioni alla nuova eletta.

“L’elezione della dottoressa Berti al vertice amministrativo dell’Assemblea della Nato ci rende particolarmente orgogliosi come Delegazione italiana per la severa selezione che ha superato e per l’impegno che profonderà per rafforzare i legami transatlantici promuovendo la dimensione parlamentare che rende la Nato la più vasta alleanza democratica del mondo”, ha dichiarato Cesa.

La delegazione italiana, composta inoltre dai deputati Andrea Orsini quale vicepresidente, e Luciano Cantone, e dai senatori Michele Barcaiuolo, Stefano Borghesi, Alberto Losacco, Simona Flavia Malpezzi, Paolo Marcheschi ed Adriano Paroli, si è recata a Dayton per commemorare i 30 anni dalla firma degli accordi che prendono il nome dalla stessa città, a conclusione del conflitto in Bosnia Erzegovina, da cui è nato l’attuale assetto istituzionale dell’ex repubblica jugoslava.

L’Assemblea della Nato sta anche discutendo le prospettive dell’Alleanza in vista del Vertice che avrà luogo a L’Aja (24-25 giugno), sottolineando in particolare l’importanza dell’unità nella ricerca di una pace giusta e sostenibile in Ucraina, su cui ha presentato un rapporto la senatrice Malpezzi.

A margine dei lavori la delegazione italiana ha avuto incontri bilaterali con le delegazioni di Israele, Georgia ed Ungheria.

