John Healey, segretario di Stato britannico per la Difesa, traccia le coordinate dell’impegno del Regno e dice senza mezzi termini che gli obiettivi del nuovo documento di difesa strategica saranno raggiunti con il Regno Unito che assume un ruolo di leadership all’interno della Nato e maggiore responsabilità per la sicurezza europea.

“Ecco – dice John Healey – perché la nostra politica di difesa è ‘Nato First’”. L’obbiettivo degli inglesi è comandare la Nato.

Cosa dice il primo ministro Keir Starmer, mettendo a fuoco l’impegno per gli investimenti in armi: “Questo investimento metterà fine all’indebolimento delle nostre forze armate e consentirà al Regno Unito di farsi avanti, di guidare nella NATO e di assumersi maggiore responsabilità per la nostra difesa collettiva”. Per concludere, la posta in gioco è se nella Nato comandano gli Usa o comanda la Gran Bretagna.

La risposta degli Stati Uniti alle mire imperialistiche della Gran Bretagna è arrivata mercoledì con la nomina del prossimo comandante supremo della Nato

L’amministrazione del presidente Donald Trump ha infatti annunciato la nomina di Alexus Grynkewich a nuovo generale di grado più elevato degli Stati Uniti in Europa e ha dichiarato che Alexus Grynkewich assumerà anche il tradizionale ruolo di comandante supremo alleato in Europa (Saucer).

La decisione chiude la grande fuffa dell’abbandono, messa in scena dagli europei per giustificare il riarmo e rassicura gli alleati europei della Nato e anche ad alcuni colleghi repubblicani di Trump, che temevano un ridimensionamento della leadership militare americana nell’Alleanza. Grynkewich dovrà ora essere confermato dal Senato degli Stati Uniti.

La posizione di supervisore di tutte le operazioni della Nato in Europa, è stata ricoperta da un generale statunitense sin dalla sua creazione dopo la Seconda guerra mondiale. Il generale dell’esercito americano Dwight D. Eisenhower divenne il primo Saucer dell’Alleanza nel 1951.

Da quando si è insediato a gennaio Trump ha esercitato pressioni sugli alleati della Nato affinché aumentino le spese per la difesa, affermando che l’Europa dovrebbe essere la principale responsabile della difesa del continente europeo. Qualche solito furbone di Bruxelles ha pensato bene di mettere in campo il riarmo, l’esercito europeo, e qualche europeo in vena di fare il servo degli inglesi si è dato da fare per mettere in cantiere i “Volonterosi”.

Festa finita. La difesa europea si fa con la Nato e chi comanda la Nato è un generale Usa.

Grynkewich, che ora è direttore delle operazioni presso lo Stato maggiore dell’esercito americano, succederà al generale Christopher Cavoli, che ricopre questo ruolo da poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, contribuendo alla supervisione di miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti a Kiev.

Cambia pertanto anche il rapporto con il governo di Kiev, dato che il vecchio supervisore era stato nominato dall’amministrazione di Joe Biden.

