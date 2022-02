Navi russe nel Canale di Sicilia

di Giovanni Caprara –

Domenica scorsa una flottiglia da sbarco russa ha doppiato Gibilterra diretta verso il canale di Sicilia. Il gruppo navale è costituito da tre unità, due della classe Ropucha, la Olenegorskiy Gornyak e la Georgiy Pobedonosets, e dalla più grande Pyotr Morgunov, classe Ivan Gren, progettate per sbarcare carri armati e fanteria: sono in grado di creare una testa di ponte con 60 tanks e 1.500 marines. E’ possibile che la destinazione finale sia la Crimea, per rafforzare l’assedio delle forze di Mosca intorno all’Ucraina.

La flotta salpata da Severomorsk, base strategica della Flotta del Nord, e da Baltijsk nel Mar Baltico, è continuamente monitorata dalla NATO. Infatti, nel pomeriggio di domenica un pattugliatore statunitense Boeing EP-8 Neptune, decollato da Sigonella e seguito dopo da un P-72 dell’Aeronautica militare italiana, hanno sorvolato le navi russe. La loro missione è stata ricostruita da diversi siti di spotter, come ItaMilRadar, che monitorano i segnali trasmessi dagli aerei militari. La rotta delle sei unità, salpate il 15 gennaio, è costantemente seguita dall’Alleanza Atlantica: un incrociatore statunitense nell’Atlantico; francesi e britannici si sono alternati nella Manica; poi un velivolo P-3 Orion portoghese; quindi fregate spagnole e francesi all’ingresso del Mediterraneo e un caccia tedesco le ha sorvolate sulle acque antistanti Lampedusa.

A poche ore di navigazione dalla squadra navale di Mosca, la portaerei USS Harry S. Truman, CVN-75, è al comando di un Gruppo da Battaglia a contrasto delle unità russe. Il Carrier Group è composto da incrociatori statunitensi, una fregata norvegese e velivoli dell’Alleanza. Lunedi una squadriglia di cacciabombardieri F-18A Super Hornet, come comunicato dal quartier generale Nato di Napoli, ha condotto una esercitazione antinave simulando un attacco contro un’ipotetica flotta nemica con il lancio di missili a lungo raggio. A sud dell’area oggetto della missione, era in navigazione un battello spia russo, che da una settimana transita tra il Tirreno e lo Ionio: è dotato di sistemi elettronici ELINT per captare le comunicazioni radio e le emissioni dei radar avversari.

Il Mediterraneo è un secondo fronte della crisi russo-ucraina, infatti i satelliti da sorveglianza avanzata hanno sorpreso altre tre unità salpate il 19 gennaio da Kaliningrad. Sono la Korolev, Minsk e Kaliningrad, navi da sbarco della Flotta baltica tutte della classe Ropucha. A queste potrebbero aggiungersi anche le unità della Flotta russa del Pacifico, tra cui un incrociatore lanciamissili classe Kirov e un cacciatorpediniere antisottomarino classe Udaloy. Sarebbero in rotta verso Suez, per ricongiungersi nel porto siriano di Tartus alla squadra navale in arrivo dal Mediterraneo e dove sono già ormeggiati un cacciatorpediniere, quattro fregate lanciamissili e tre sottomarini d’attacco rapido.

La contrapposizione della NATO, è proporzionata alla provocazione russa, infatti tre gruppi da battaglia, compresa la Truman, la De Gaulle francese e la Cavour italiana con una decina di navi da guerra e due sottomarini nucleari, sono in navigazione in stato di allerta. Alla fine di questa settimana le due flotte condurranno esercitazioni parallele nella stessa area: il Mediterraneo orientale, oramai l’accesso al Bosforo e, di fatto, all’Ucraina.

L’Italia è formalmente impegnata in questa crisi con la forza navale permanente della NATO dove sono schierate la fregata Fremm Carlo Margottini e il cacciamine Viareggio, per un totale di oltre 200 marinai e un costo di oltre 17 milioni di euro, secondo fonti Milex. L’Aeronautica Militare ho rischierato una squadriglia di quattro caccia Typhoon, la ‘Black Storm’, e 140 uomini in una base aerea rumena nei pressi di Costanza, vicinissimo al confine ucraino, e fino ad aprile pattuglierà quotidianamente i cieli del Mar Nero. La missione di ‘polizia aerea rafforzata’ è stata finanziata nel 2021 con oltre 33 milioni di euro e può essere incrementata fino a 12 aerei e 260 uomini.

In Lettonia, nell’ambito della missione NATO “Baltic Guardian”, l’Esercito Italiano schiera oltre 200 alpini della Brigata Taurinense con decine di carri armati ruotati Centauro e cingolati da neve. Sono parte di un Battle Group di oltre 1.200 soldati a comando Canadese con base a nord di Riga. La missione ha ricevuto oltre 27 milioni di finanziamento nel 2021.

Quando molte, anzi troppe, unità avversarie sono vicine, un errore potrebbe essere possibile, anche interpretando non correttamente un atteggiamento o una manovra del tutto inoffensiva secondo le intenzioni di chi l’ha attuata. E questa si tramuterebbe in quello che il presidente russo Vladimir Putin spera: il casus belli.