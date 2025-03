Niger. Tensioni con la Cina: espulsi funzionari

di Giuseppe Gagliano –

La recente espulsione di tre dirigenti cinesi operanti nel settore petrolifero in Niger, i quali sono rappresentanti della China National Petroleum Corporation (CNPC), della West African Oil Pipeline Company (WAPCo) e della raffineria SORAZ, è un segnale chiaro lanciato dalla giunta militare al potere. Un atto che va oltre la semplice controversia amministrativa o lavorativa, inscrivendosi in un contesto geopolitico più ampio, caratterizzato dalla volontà del Niger di rinegoziare il proprio ruolo nei rapporti con le potenze straniere.

Se negli ultimi anni la Cina è stata un attore economico di primo piano in Africa, grazie a investimenti infrastrutturali e commerciali, oggi il Niger sembra voler ridefinire le condizioni di questa collaborazione. Dopo aver cacciato le truppe francesi e interrotto la cooperazione militare con gli Stati Uniti, la giunta di Niamey continua a muoversi in una direzione che punta a riaffermare il controllo nazionale sulle proprie risorse strategiche. L’energia, e in particolare il petrolio, è al centro di questa partita.

La motivazione ufficiale dell’espulsione dei dirigenti cinesi è legata a dispute sui salari dei lavoratori locali e sul ritmo di sviluppo dei progetti, ma è evidente che la decisione ha un significato politico più profondo. Con questa mossa, il governo nigerino mira a rafforzare la propria posizione sia sul piano interno, dimostrandosi intransigente di fronte a qualsiasi interferenza straniera, sia sul piano internazionale, cercando di ottenere condizioni più favorevoli nei futuri accordi con Pechino.

L’interrogativo principale è quale sarà la risposta della Cina. Se Pechino sceglierà la strada della diplomazia e della rinegoziazione, il Niger potrebbe ottenere un vantaggio tattico, imponendo nuove condizioni e riducendo le asimmetrie nei rapporti economici con il gigante asiatico. Ma se la Cina deciderà di rispondere con un raffreddamento delle relazioni economiche, per Niamey potrebbe aprirsi una fase di maggiore isolamento.

La presenza cinese in Niger è il frutto di una strategia consolidata nel tempo. Pechino ha investito miliardi di dollari nello sviluppo delle infrastrutture petrolifere, finanziando la costruzione di oleodotti e raffinerie nell’ambito della più ampia iniziativa della “Belt and Road”. La partnership economica ha portato benefici tangibili al Niger, ma ha anche sollevato dubbi e malcontento: le condizioni di lavoro imposte dalle aziende cinesi, le pratiche ambientali discutibili e la percezione di una crescente dipendenza economica hanno alimentato un crescente sentimento critico nei confronti di Pechino.

L’episodio della revoca della licenza a un importante hotel cinese a Niamey, avvenuto poco prima dell’espulsione dei tre funzionari, è indicativo di un clima di crescente tensione. La giunta militare sembra intenzionata a lanciare un messaggio chiaro: il Niger non vuole essere trattato come un mero fornitore di risorse, ma pretende un ruolo attivo e paritario nei rapporti con la Cina.

La scelta del Niger si inserisce in una tendenza più ampia che coinvolge altri Paesi della regione, come Mali e Burkina Faso, i quali stanno adottando misure simili per rafforzare il controllo sulle proprie risorse naturali. Tuttavia, la Cina è un attore globale con una capacità di pressione economica e diplomatica che potrebbe rendere rischiosa questa strategia.

Se il Niger riuscirà a trasformare questa crisi in un’opportunità per ridefinire i termini della cooperazione con Pechino, potrebbe emergere come un modello per altri Paesi africani desiderosi di affrancarsi da rapporti economici squilibrati. Al contrario, se la mossa si tradurrà in una rottura netta con la Cina, la giunta militare potrebbe trovarsi in una posizione più fragile, soprattutto considerando la necessità di attrarre investimenti esteri per sostenere l’economia nazionale.

Il Niger oggi è su un crinale delicato. L’espulsione dei funzionari cinesi è solo un capitolo di una storia ancora in divenire, in cui la posta in gioco è l’equilibrio tra indipendenza politica e necessità economiche. Pechino, dal canto suo, dovrà decidere se vedere in questo episodio un’occasione di dialogo o un segnale di ostilità. Le prossime mosse saranno decisive per il futuro delle relazioni tra i due Paesi e, più in generale, per l’intera dinamica dei rapporti tra Cina e Africa.