Nigeria. Tinubu revoca lo stato di emergenza nello Stato di Rivers

di Giuseppe Gagliano –

Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha revocato lo stato di emergenza nello Stato di Rivers, ricco di petrolio e cuore pulsante dell’economia nazionale. La misura eccezionale era stata introdotta il 18 marzo per evitare una “deriva verso l’anarchia”, dopo settimane di scontri politici fra il governatore Siminalayi Fubara e il parlamento locale che avevano paralizzato l’approvazione del bilancio e bloccato le istituzioni. Con la reintegrazione di Fubara e il ripristino delle funzioni governative, la Nigeria segna un ritorno alla normalità istituzionale, ma le sfide di fondo rimangono aperte.

Lo Stato di Rivers è strategico non solo per la politica interna, ma per l’intera economia africana: qui si concentra gran parte delle infrastrutture per l’estrazione e il trasporto del greggio nigeriano. Ogni interruzione della produzione costa circa 14 milioni di dollari al giorno, secondo Africa Report. Questo spiega perché il governo centrale abbia reagito con tanta decisione alla crisi: il petrolio rappresenta il 90% delle esportazioni nigeriane e la principale fonte di valuta pregiata. Un collasso della governance nel Delta avrebbe avuto conseguenze devastanti sui conti pubblici e sulla stabilità macroeconomica, già sotto pressione per inflazione e svalutazione della naira.

Il Delta del Niger è una delle regioni più instabili del continente, con bande criminali e gruppi militanti che attaccano regolarmente oleodotti e strutture estrattive. Lo stato di emergenza è stato anche uno strumento per consentire alle forze di sicurezza di operare con maggiore libertà contro i sabotaggi, che spesso si intrecciano con rivendicazioni sociali e ambientali delle comunità locali. La revoca della misura eccezionale non significa che la minaccia sia finita: il rischio di un nuovo ciclo di violenza resta elevato, specie se le promesse di redistribuzione delle entrate petrolifere non verranno mantenute.

Il petrolio del Delta non alimenta solo le raffinerie nigeriane, ma anche i mercati internazionali. Le compagnie energetiche straniere, in primis quelle europee e statunitensi, hanno investito miliardi nella regione e hanno tutto l’interesse a preservarne la stabilità. Per questo la crisi di Rivers è stata osservata con attenzione da Washington e Bruxelles: la sicurezza dell’approvvigionamento energetico africano è un tema sempre più centrale, specie in un mondo che cerca di diversificare le fonti dopo la crisi ucraina.

Il tempismo della revoca dello stato di emergenza coincide con l’approvazione da parte di Washington di un maxi-pacchetto da 346 milioni di dollari in bombe, razzi e sistemi di guida di precisione destinati ad Abuja. L’accordo mira a rafforzare la capacità della Nigeria di contrastare terrorismo e insurrezioni, ma solleva anche interrogativi sull’uso di armi ad alto potenziale esplosivo in un contesto dove i civili rischiano di pagare il prezzo più alto. La scelta americana dimostra come la Nigeria sia considerata un partner strategico per la sicurezza dell’Africa occidentale, ma espone il Paese a una crescente dipendenza militare e tecnologica.

La crisi politica di Rivers è stata risolta, ma resta da capire se la riconciliazione fra il governatore Fubara e il suo predecessore Wike sia duratura o solo tattica. La frammentazione politica del Partito Democratico Popolare, le tensioni etniche e l’erosione delle entrate pubbliche restano fattori di rischio. Sul piano internazionale, la Nigeria dovrà bilanciare le pressioni per mantenere la produzione petrolifera a livelli elevati con l’esigenza di investire in sicurezza, infrastrutture e diversificazione economica.

La revoca dello stato di emergenza rappresenta una vittoria per la governance democratica, ma è solo un primo passo verso la stabilità. Senza un serio piano di redistribuzione delle risorse e di inclusione delle comunità del Delta, la regione resterà un focolaio di tensioni, pronto a riaccendersi. Per Tinubu, la vera sfida sarà trasformare la rendita petrolifera in sviluppo sostenibile, prima che la violenza torni a bloccare il cuore energetico del Paese.