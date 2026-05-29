Norvegia. Oslo guarda a Parigi: nasce una nuova deterrenza europea

di Giuseppe Gagliano –

La Norvegia ha avviato colloqui con la Francia per rafforzare la cooperazione nel campo della deterrenza nucleare, segnando un passaggio significativo nel dibattito sulla sicurezza europea. La scelta di Oslo non mette in discussione l’appartenenza alla Nato né il ruolo degli Stati Uniti, ma evidenzia la volontà di affiancare alla protezione atlantica una dimensione europea più autonoma.

Il passo norvegese riflette le crescenti preoccupazioni per la sicurezza del continente in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni con la Russia e dalle incertezze sul futuro impegno americano in Europa. Per molti governi europei diventa sempre più importante rafforzare le proprie capacità di difesa senza dipendere esclusivamente da Washington.

La Norvegia occupa una posizione strategica cruciale. Confina con la Russia nell’Artico, controlla importanti rotte del Nord Atlantico ed è uno dei principali fornitori energetici europei. Il suo interesse verso la deterrenza francese viene quindi interpretato come un segnale del cambiamento in atto negli equilibri di sicurezza del continente.

Per la Francia, unica potenza nucleare dell’Unione Europea, l’iniziativa rappresenta una conferma delle ambizioni di Parigi di assumere un ruolo centrale nella difesa europea. Il presidente Emmanuel Macron punta da tempo a coinvolgere gli alleati in una riflessione comune sulla deterrenza, pur mantenendo il pieno controllo nazionale dell’arsenale nucleare francese.

L’Artico costituisce uno dei principali motivi di preoccupazione. La regione ha assunto un’importanza crescente per la presenza di basi militari, rotte marittime, infrastrutture energetiche e capacità nucleari strategiche. In questo contesto Oslo cerca di rafforzare la propria posizione senza modificare la tradizionale cooperazione con la Nato.

La Norvegia non è l’unico Paese interessato a un maggiore coinvolgimento francese. Anche Polonia, Lituania, Danimarca e Svezia hanno manifestato interesse per forme di cooperazione più strette nel campo della deterrenza e della sicurezza strategica europea, soprattutto nei Paesi più vicini ai confini russi.

La questione resta però delicata. Gli Stati Uniti continuano a rappresentare il pilastro fondamentale della sicurezza europea e la Nato rimane il principale quadro di difesa collettiva. Tuttavia, la crescente attenzione verso la deterrenza francese dimostra che una parte dell’Europa vuole sviluppare strumenti aggiuntivi per affrontare un contesto internazionale sempre più instabile.

Accanto agli aspetti militari emergono anche importanti implicazioni economiche e industriali. Un rafforzamento del ruolo francese nella sicurezza europea potrebbe favorire la cooperazione tecnologica e l’industria della difesa del continente, ma aprirebbe anche interrogativi sulla distribuzione dei costi e sul controllo politico degli strumenti strategici.

La scelta della Norvegia non crea ancora una vera deterrenza nucleare europea, ma indica una tendenza destinata a influenzare il dibattito sulla sicurezza del continente nei prossimi anni. In un’Europa chiamata a confrontarsi con nuove minacce e con una competizione crescente tra grandi potenze, il tema dell’autonomia strategica torna così al centro dell’agenda politica.