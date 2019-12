Nuova Zelanda. Annuncio di un Piano d’investimenti per lo stimolo dell’economia

Dei –

Il ministro delle Finanze neozelandese Grant Robertson ha annunciato un importante pacchetto di spese destinate ad investimenti. Nei prossimi cinque anni il Governo s’impegna a reperire sul mercato dei capitali 12 miliardi di dollari neozelandesi (7,1 mld. di Euro). Di questi, 8 mld. verranno destinati a singoli progetti per infrastrutture e trasporti, edilizia scolastica ed ospedaliera, sviluppo regionale ed iniziative ambientali, altri 4 mld verranno aggiunti al fondo pluriennale per le spese in conto capitale.

La fetta principale del piano d’investimenti annunciato, pari a 6,8 mld di dollari neozelandesi, verrà destinata ad infrastrutture stradali e trasporti. Le singole opere che beneficeranno dei finanziamenti non sono ancora state rese pubbliche. 400 milioni saranno destinati all’edilizia scolastica, 300 milioni a quella sanitaria, 300 milioni a progetti di sviluppo regionale e 200 milioni a progetti per la decarbonizzazione.

Sono state inoltre anticipate le 5 priorità della prossima finanziaria, che terranno conto del nuovo parametro di riferimento per i conti pubblici neozelandesi, il benessere della popolazione. Transizione equa verso un’economia sostenibile e ad emissioni ridotte; aumento della produttività attraverso le tecnologie innovative per il cui uso dovranno essere formati i lavoratori; innalzamento del reddito della popolazione indigena ed immigrata dalle isole del Pacifico; riduzione della povertà infantile; salute mentale della popolazione.