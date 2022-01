Nuove tecnologie ed economia, le criptovalute: come cambia la vita con il web

di Redazione –

La tecnologia virtuale ha digitalizzato non soltanto il nostro modo di vivere la quotidianità, intesa come modo di comunicare e di condividere le esperienze, ma anche il settore finanziario, economico e il mercato in qualsiasi settore e direzione, anche per quanto riguarda diverse operazioni standard.

Per esempio, le criptovalute sono un nuovo elemento che è entrato nell’economia mondiale e negli ultimi anni è diventato un ingranaggio attivo del motore finanziario internazionale. Anche il reparto ludico ha subito notevoli cambiamenti e agevolazioni, sotto diversi punti di vista inerenti agli spostamenti fisici, le app di giochi, scommesse e casino, hanno totalmente rivoluzionato l’esperienza di gioco e consentono persino di collegarsi in diretta con eventi sportivi, tornei e sale da gioco. Ampliando la panoramica, internet ha rivoluzionato anche il modo di praticare fitness, seguire un certo tipo di alimentazione, allenarsi e praticare running.

Le app di scommesse e casino

Se fino a circa 20 anni fa per andare in un casino, all’ippodromo o in un centro scommesse, bisognava affrontare un viaggio internazionale, nazionale o semplicemente attraversare la città, attualmente i siti di scommesse online consentono di giocare le scommesse calcio oggi quote o entrare in un casino con un semplice clic, per vivere un’esperienza in diretta live. Basta dare un’occhiata ai siti online come Betfair App per entrare nel mondo virtuale delle scommesse e del gioco e seguire gli sport in diretta. Questo tipo di app e siti hanno avuto successo perché consentono a chiunque di poter giocare da casa senza doversi recare fisicamente sul luogo, affrontare un lungo viaggio o muoversi dal proprio domicilio, di conseguenza il comfort è notevole.

Giochi e tutorial per il benessere

Nella maggior parte dei casi, giochi e tutorial per il benessere sono due software separati costituiti da app e siti, ma esistono anche delle combinazioni che consentono di prendersi cura del proprio corpo e del proprio organismo anche semplicemente giocando. Per esempio, l’app Pokemon Go consente di giocare ma anche di fare movimento alla ricerca dei magici personaggi di fantasia. Per i più meticolosi, sono disponibili app e software per gestire l’alimentazione e fare diete, programmi per gli allenamenti quotidiani dal fitness al running, fino alle app per scoprire i sentieri e contare le calorie assunte e quelle smaltite.

Le criptovalute: che cosa sono, come funzionano e perché hanno rivoluzionato l’economia

La criptovaluta è una moneta virtuale che rappresenta a tutti gli effetti un valore digitale ma reale, basato sulla criptografia. Il denaro virtuale ha contribuito all’evoluzione economica per quanto riguarda le transazioni finanziarie su Internet, non solo è diventata a tutti gli effetti una vera e propria moneta ma è riuscita ad accrescere il suo potenziale, anche se non mancano alcune dinamiche da regolare e che a livello internazionale, hanno da poco ottenuto un riconoscimento legale e quindi un regolamento ufficiale. Al di là delle valutazioni teoriche di impatto economico, la criptovaluta ha “evoluzionato” in gran parte la finanza, nel senso che ha rivoluzionato ed evoluto il modo di investire, fare acquisti e creare risparmio online.