Onu. CSW70: garantire l’accesso alla giustizia per tutte le donne e le ragazze

di Mariarita Cupersito –

Si è svolta presso la Sede delle Nazioni Unite a New York dal 9 al 19 marzo 2026 la 70ma sessione della Commission on the Status of Women (CSW70), il principale forum globale dedicato alla promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere.

Per dieci giorni governi, organizzazioni internazionali e società civile si sono confrontati sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora aperte, con l’obiettivo di rafforzare le politiche globali a favore dell’empowerment femminile.

Il tema prioritario della CSW70, “Garantire e rafforzare l’accesso alla giustizia per tutte le donne e le ragazze”, ha analizzato il significato della disuguaglianza giuridica e raccomandato azioni per colmare il divario.

La comunità globale ha ribadito che la giustizia per le donne e le ragazze è la pietra angolare dello sviluppo sostenibile, della pace e della parità. L’uguaglianza giuridica rimane infatti ancora irraggiungibile per la maggior parte delle donne e delle ragazze nel mondo, che godono solo del 64% dei diritti legali degli uomini.

La disuguaglianza giuridica ha conseguenze profonde e durature, che si estendono per tutta la vita, per diverse generazioni e hanno un impatto su intere società.

Le istituzioni partecipanti si sono impegnate a eliminare le leggi discriminatorie, abbattere le barriere strutturali e promuovere sistemi legali equi ed inclusivi.

I lavori si sono conclusi con l’adozione delle “Agreed Conclusions”, il documento politico che orienterà le azioni future della comunità internazionale al fine di rafforzare l’accesso alla giustizia per tutte le donne e le ragazze.