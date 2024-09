Opec+. Estese le riduzioni volontarie della produzione di petrolio

di Giuseppe Gagliano –

L’OPEC+ ha deciso in questi giorni di estendere le riduzioni volontarie della produzione di petrolio, un’iniziativa appoggiata da Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman. Si tratta di una strategia che riflette la necessità di stabilizzare i prezzi del petrolio in un contesto di incertezza economica globale.

Il Brent, che si aggira intorno ai 73 dollari al barile, e il WTI, che si attesta sui 70 dollari, sono stati influenzati dal rallentamento dell’economia mondiale e dall’emergere di nuovi produttori che stanno riformulando le dinamiche del mercato energetico. In particolare il rallentamento della domanda globale, dovuto alla contrazione economica in Cina e ai segnali di recessione in Europa e Stati Uniti, ha messo sotto pressione i prezzi del greggio.

L’OPEC+, consapevole del rischio di un eccesso di offerta che potrebbe ulteriormente abbassare i prezzi, ha scelto di mantenere una linea prudente. Questa decisione ha importanti implicazioni geopolitiche. L’Arabia Saudita, leader de facto del cartello, vuole evitare uno scenario in cui il petrolio scenda sotto livelli considerati sostenibili per le sue finanze pubbliche. Allo stesso tempo la Russia, colpita dalle sanzioni occidentali e bisognosa di entrate per finanziare la guerra in Ucraina, ha tutto l’interesse a mantenere alti i prezzi dell’energia.

I Paesi produttori più piccoli, come il Kazakistan e l’Algeria, seguono questa politica per garantire stabilità economica, poiché dipendono fortemente dagli introiti derivanti dall’esportazione di petrolio. Tuttavia il contesto globale è cambiato. L’emergere di nuovi produttori, come gli Stati Uniti con il loro shale oil e Paesi africani che stanno aumentando la loro capacità produttiva, ha creato una concorrenza che l’OPEC+ deve gestire con attenzione.

Le pressioni politiche e ambientali spingono verso una transizione energetica globale che potrebbe ridurre nel lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili. Questo pone l’OPEC+ di fronte a un dilemma strategico: mantenere alti i prezzi nel breve termine rischia di accelerare lo sviluppo di alternative energetiche, mentre prezzi troppo bassi potrebbero compromettere le economie dei principali produttori. La mossa di estendere le riduzioni di produzione è dunque un tentativo di trovare un equilibrio in un mercato sempre più complesso e competitivo.