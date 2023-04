Pakistan. Gli Eau confermano al Fmi il sostegno al prestito da 1 miliardo di dollari

di Alberto Galvi –

Gli EAU (Emirati Arabi Uniti) hanno confermato al FMI (Fondo Monetario Internazionale) il sostegno al prestito da 1 miliardo di dollari al Pakistan. Il paese sta lottando per sbloccare una tranche di 1,1 miliardi di dollari dal FMI che è stata ritardata da novembre, principalmente per gli aggiustamenti della politica fiscale. Il FMI afferma di aver bisogno di assicurazioni dal Pakistan che il suo deficit della bilancia dei pagamenti sia interamente finanziato per l’anno che si concluderà a giugno.

Il Pakistan è entrato in un programma del FMI da 6 miliardi di dollari nel 2019, che l’anno scorso è stato ampliato a 6,5 ​​miliardi di dollari. In agosto ha ricevuto una tranche di 1,17 miliardi di dollari. Il FMI ha avanzato una serie di richieste per l’ultimo pacchetto di prestiti tra cui la rimozione del limite artificiale sul valore della rupia pakistana, la rimozione dei sussidi, l’aumento delle tasse e la garanzia da parte dei paesi amici di fornire sostegno finanziario.

All’inizio di questo mese il FMI ha anche ricevuto un impegno dall’Arabia Saudita per quanto riguarda il finanziamento di 2 miliardi di dollari per il Pakistan.

Il Pakistan sta affrontando una delle peggiori crisi economiche della sua storia, e i prezzi del cibo sono ormai fuori controllo. La ripresa del programma del FMI è fondamentale per l’economia in difficoltà del Pakistan, che è stata distrutta da un’inflazione da record e da una riserva di valuta estera in costante calo. Inoltre le riserve valutarie del paese superano di poco i 4 miliardi di dollari, sufficienti a coprire quattro settimane di importazioni.