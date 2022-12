Pakistan. Khan ha annunciato che il suo partito scioglierà anticipatamente due assemblee provinciali

di Alberto Galvi –

L’ex premier pakistano Imran Khan ha annunciato che il suo partito scioglierà due assemblee provinciali prima del termine, nel tentativo di esercitare pressioni sul governo federale affinché tenga elezioni generali anticipate. Khan è stato estromesso dal potere in un voto parlamentare ad aprile, il che ha accresciuto l’incertezza politica, per quanto il governo stia cercando di evitare il default finanziario.

Il partito di Khan, la formazione di centro-destra Pakistan Tehreek-e-Insaf, governa esclusivamente il Khyber Pakhtunkhwa, mentre nel Punjab, la regione di punta del paese, è in coalizione con la Pakistan Muslim League-Quaid. Le altre due sono Sindh e Balochistan, controllate dai suoi oppositori politici e con esse il governo federale con il primo ministro Shehbaz Sharif.

Se le due assemblee provinciali del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa venissero sciolte prima, entro 90 giorni dal termine si dovrebbero tenere votazioni separate, il che potrebbe sollevare problemi legali. Khan ha aggiunto che le elezioni nelle due province significherebbero tenere le urne nel 66 per cento del paese, e quindi il governo potrebbe anche avviare le elezioni generali.

Khan ha affermato che il Pakistan Tehreek-e-Insaf è disposto a rinunciare ai suoi governi provinciali in Punjab e Khyber Pakhtunkhwa per costringere Sharif e i suoi partner di coalizione a indire elezioni nazionali.