Pakistan. Supporto della Cina nelle tensioni con l’India

di Giuseppe Gagliano –

La Cina esce dall’ambiguità e conferma il proprio coinvolgimento tecnico a fianco del Pakistan durante il conflitto con l’India del maggio 2025. Non si tratta soltanto di forniture militari: per la prima volta Pechino ammette di aver avuto personale specializzato operativo sul campo durante una guerra combattuta contro una potenza nucleare rivale come Nuova Delhi. La rivelazione segna un salto strategico nella postura cinese e trasforma il Pakistan nel principale laboratorio operativo della tecnologia militare di Pechino.

Secondo il South China Morning Post, la televisione statale CCTV ha trasmesso l’intervista a Zhang Heng, ingegnere dell’Istituto di progettazione e ricerca aeronautica di Chengdu, collegato alla Aviation Industry Corporation of China. Zhang ha raccontato di aver lavorato in una base di supporto in Pakistan durante le operazioni militari, tra decolli di caccia, allarmi continui e temperature vicine ai 50 gradi.

La conferma ha un peso politico e militare enorme. La Cina non si limita più a esportare sistemi d’arma: li segue sul campo, li assiste in combattimento, ne osserva le prestazioni e raccoglie dati operativi reali. Islamabad diventa così non solo un alleato strategico, ma anche una piattaforma avanzata per testare e perfezionare la potenza militare cinese.

Al centro dell’attenzione c’è il caccia J-10CE, versione export del multiruolo cinese J-10C. Durante il conflitto, velivoli pakistani di produzione cinese sarebbero stati coinvolti nell’abbattimento di almeno un Rafale indiano di fabbricazione francese. Se confermato, sarebbe il primo abbattimento in combattimento attribuito a un J-10CE e la prima perdita operativa di un Rafale.

Per Pechino il valore strategico e propagandistico è enorme. Per anni l’industria bellica cinese è stata considerata competitiva nei costi ma inferiore sul piano qualitativo rispetto ai sistemi occidentali. Lo scontro tra India e Pakistan ha invece offerto alla Cina una prova sul campo contro una forza armata moderna, addestrata e dotata di tecnologia avanzata.

Il messaggio destinato ai mercati internazionali è chiaro: l’Occidente non detiene più il monopolio della superiorità tecnologica. Se un sistema cinese riesce a colpire un velivolo europeo di fascia alta in un conflitto reale, allora Pechino può presentarsi come alternativa credibile ai tradizionali esportatori di armamenti.

Dal punto di vista militare, il conflitto conferma anche che la guerra aerea moderna non si gioca più sul singolo aereo, ma sull’integrazione dei sistemi. Radar, missili, guerra elettronica, collegamenti dati, manutenzione e supporto tecnico fanno ormai parte di un’unica architettura operativa. In questo quadro il Pakistan ha sfruttato la partnership con la Cina per compensare il vantaggio quantitativo e qualitativo dell’India.

Nuova Delhi si trova così davanti a uno scenario sempre più complesso. Il confronto con Islamabad non appare più soltanto una rivalità regionale, ma un confronto indiretto con la Cina. Se Pechino garantisce supporto tecnico durante le operazioni militari pakistane, allora il Pakistan diventa di fatto un fronte avanzato della pressione strategica cinese contro l’India.

La vicenda rafforza anche il peso geopolitico delle alleanze indiane con Stati Uniti, Francia, Giappone e Australia. Per Nuova Delhi il problema non è più soltanto contenere la Cina nell’Indo-Pacifico, ma evitare che Pechino costruisca una cintura di pressione permanente anche nell’Asia meridionale.

La partita si gioca inoltre sul piano economico e industriale. La Cina può ora utilizzare il conflitto come vetrina globale per la propria industria militare, proponendo sistemi meno costosi di quelli occidentali, privi di vincoli politici e dimostrati efficaci in combattimento. È una sfida diretta a Francia, Stati Uniti e Russia nel mercato mondiale delle armi.

Per il Pakistan il vantaggio immediato è evidente: maggiore supporto tecnologico e rafforzamento della deterrenza contro l’India. Ma il prezzo strategico rischia di essere elevato. Più Islamabad dipende da sistemi cinesi, più entra nell’orbita militare e politica di Pechino, riducendo progressivamente la propria autonomia.

La vera novità è però un’altra: la Cina mostra di voler assumere apertamente il ruolo di potenza militare globale. Non più soltanto fabbrica del mondo o concorrente economico, ma attore capace di sostenere i propri sistemi in guerra, raccogliere dati operativi reali e trasformare i conflitti regionali in strumenti di proiezione strategica.

La guerra tra India e Pakistan diventa così qualcosa di più di uno scontro locale. Per Pechino è un banco di prova militare, commerciale e geopolitico. Un modo per studiare gli avversari, consolidare gli alleati e dimostrare al mondo che la tecnologia bellica cinese è entrata in una nuova fase.