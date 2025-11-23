Palestina. La definizione che pesa: quando Washington parla di terrorismo in Cisgiordania

di Giuseppe Gagliano –

Le parole dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, hanno scosso un equilibrio già fragile. Definire la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania come terrorismo significa incrinare un tabù storico nei rapporti fra Washington e Tel Aviv. Non un dettaglio diplomatico, ma un messaggio indirizzato a un Paese che, pur forte dell’alleanza strategica con gli Stati Uniti, si trova immerso in un contesto regionale sempre più instabile. Huckabee ha chiarito che gli autori degli attacchi sono spesso giovani disillusi e non rappresentano l’intero movimento dei coloni. Ma la sostanza resta: quella violenza è terrorismo. E a pronunciarlo non è un attivista, bensì il massimo rappresentante statunitense in Israele.

La Cisgiordania è un territorio occupato in senso giuridico e politico. Da anni vive un crescendo di aggressioni, incendi, assalti contro abitazioni e contadini palestinesi. I numeri citati dalle organizzazioni umanitarie raccontano un quadro impressionante: oltre mille palestinesi uccisi e più di diecimila feriti dal 2023, a cui si aggiungono più di ventimila arresti. Le autorità israeliane riconoscono circa millecinquecento attacchi solo nell’ultimo anno, ma di fatto pochissimi responsabili finiscono incriminati. Una sproporzione che sta logorando non solo il tessuto sociale, ma anche l’immagine internazionale di Israele nei confronti degli alleati più storici. Questa spirale di violenza non è un fatto locale.

Nella logica strategica, ogni fiammata in Cisgiordania influisce sulla stabilità dell’intero versante mediorientale. Israele è impegnato su più fronti: la guerra a Gaza, il confronto con le milizie che orbitano intorno all’Iran, la necessità di tenere sotto controllo le frange radicali interne. La violenza dei coloni, in questo quadro, apre un ulteriore fronte potenzialmente incontrollabile. Perché ogni attacco produce tensioni con la popolazione palestinese, indebolisce il coordinamento con l’Autorità Nazionale Palestinese e offre ai gruppi armati una narrazione perfetta per il reclutamento. Anche per questo l’esercito israeliano prova a contenerla, consapevole che lasciare proliferare gruppi autonomi significa frammentare l’autorità dello Stato. Ed è un rischio che nessun apparato di sicurezza può permettersi.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari descrive ottobre come il mese con il numero più alto di aggressioni dei coloni dal 2006. Gli attacchi contro i palestinesi durante la raccolta delle olive, l’incendio della moschea, gli assalti coordinati contro abitazioni e veicoli inseriscono la questione in un contesto non più ignorabile. Anche il governo palestinese denuncia da tempo il sostegno implicito o esplicito che alcuni gruppi estremisti riceverebbero in violazione del diritto internazionale. Il richiamo alla comunità internazionale è un modo per trasferire la pressione sui governi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, chiamati a dimostrare se la retorica sulla stabilità regionale coincide con un reale impegno politico.

Le parole di Huckabee non arrivano per caso. Washington sta cercando di rafforzare il suo ruolo di arbitro nella regione in un momento in cui deve gestire contemporaneamente la guerra a Gaza, la tensione con l’Iran e la competizione con la Cina per l’influenza nel Golfo. Inoltre gli Stati Uniti sono impegnati nel percorso di normalizzazione fra Israele e Arabia Saudita, un dossier dove ogni incidente rischia di far deragliare mesi di trattative. Per questo Huckabee, pur difendendo il principio della superiorità militare israeliana garantita da Washington, ha colpito duro sulla questione dei coloni. È un avvertimento: l’alleanza resta, ma non a scapito della credibilità americana nella regione.

Mentre Israele valuta i margini per limitare gli eccessi dei gruppi radicali, gli Stati Uniti cercano di mantenere un doppio binario: sostegno militare a Tel Aviv, ma pressione politica per evitare che la situazione degeneri. Il rischio è che la Cisgiordania, trasformandosi lentamente in un focolaio incontrollabile, diventi il detonatore di un’altra crisi. E questo, in un Medio Oriente attraversato da conflitti aperti e rivalità crescenti, è l’ultimo scenario che Washington, Israele e i Paesi arabi possono permettersi.