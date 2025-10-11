Palestina. La tregua di Hamas con Israele e il futuro del Medio Oriente

di Alessio Cuel –

L’accordo tra Israele e Hamas è indiscutibilmente una notizia positiva, non solo per il Medio Oriente ma per il mondo intero. Dopo due anni di distruzione e sofferenza, il cessate-il-fuoco a Gaza apre uno spiraglio di luce: l’auspicio è che Israele proceda a un ritiro progressivo dalla Striscia e che vengano rilasciati tutti gli ostaggi. Tuttavia, nel dibattito politico italiano le divisioni non si placano.

La destra sottolinea, a ragione, il ruolo centrale della Casa Bianca nel promuovere l’intesa. La sinistra invece enfatizza l’impegno della società civile: dalle missioni della Freedom Flotilla all’attivismo di Francesca Albanese, fino alle manifestazioni di piazza che, con coraggio, hanno contribuito, se non a costruire la pace, almeno a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e internazionale. Anziché condividere la soddisfazione per un risultato che dovrebbe unire, la politica italiana torna a dividersi tra interpretazioni differenti.

Si tratta di un accordo complesso, articolato in più punti, che prevede, oltre al cessate il fuoco, un ritiro graduale di Israele dalla Striscia di Gaza, il rilascio progressivo degli ostaggi e riferimenti all’aspirazione palestinese all’autodeterminazione. Un cammino che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe portare alla nascita di uno Stato palestinese che si affianchi a quello di Israele. Alla sua riuscita hanno contribuito in modo decisivo gli Stati Uniti e diversi Paesi arabi: Egitto, Qatar, Turchia ed Emirati Arabi Uniti in primis.

È però ancora presto per dire se il Medio Oriente troverà finalmente stabilità. Lo storico israeliano Ilan Pappé, già una ventina d’anni fa, esprimeva scetticismo verso la soluzione dei due Stati. E oggi le sue osservazioni appaiono ancora più fondate: con oltre 700mila coloni israeliani insediati in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, e con Gaza devastata da anni di bombardamenti, è difficile immaginare una reale continuità territoriale per un futuro Stato palestinese. Lo stesso Pappé torna sul tema nel suo ultimo libro, La fine di Israele, appena uscito, dove rilegge la crisi attuale alla luce di un possibile scenario alternativo.

Proprio da qui nasce l’ipotesi di uno Stato unico, laico e binazionale, in grado di rappresentare arabi ed ebrei su basi di uguaglianza e diritti condivisi. Una visione affascinante e radicale, ma ancora lontana dal trovare consenso politico.

Nel frattempo, si riparte dalla tregua. Alle 11:00 (ora italiana) del 10 ottobre è entrato ufficialmente in vigore il cessate-il-fuoco, a due anni dagli attacchi del 7 ottobre 2023. Secondo le stime delle autorità sanitarie locali e delle agenzie internazionali, il conflitto ha causato oltre 67.000 vittime nella Striscia di Gaza e decine di migliaia complessive nell’area. Si tratta di numeri ancora in fase di verifica, ma che rendono la portata della tragedia umana evidente a chiunque.

Da qui bisogna ripartire: con prudenza, con responsabilità e con la consapevolezza che, dopo anni di violenza, la pace non potrà essere solo il frutto della diplomazia tra governi, ma anche del coraggio della società civile, chiamata a declinare questi accordi nella vita di tutti i giorni.